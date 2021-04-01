Музыкальное издательство Warner Chappell Music Russia заключило эксклюзивное соглашение с композитором Алексеем Рыбниковы

25 марта 2021 года музыкальное издательство Warner Chappell Music Russia заключило эксклюзивное лицензионное соглашение с известным советским и российским композитором Алексеем Рыбниковым.
Каталог легендарного композитора насчитывает более 500 музыкальных произведений, среди которых музыка для кино, рок-оперы, музыкальные спектакли, симфоническая и хоровая музыка.
Каждому знакомы с детства песни из кинофильмов «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Усатый нянь», «Тот самый Мюнхаузен». А «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — это первая русская рок-опера, воплощённая в трёх формах: альбом, театральная постановка и кинофильм. «Юнона и Авось» была поставлена на сцене более 700 раз.
В 1979 году Алексей Рыбников был признан самым популярным композитором года и награждён премией за лучшую музыку к кинофильму на Московском международном кинофестивале. В 1989 году общий тираж проданных дисков с музыкой Алексея Рыбникова превысил 10 миллионов экземпляров. В 90е годы Алексей Рыбников создал собственный театр, начавший свою историю с гастролей в США с новой оперой композитора «Литургия Оглашенных». В ХXI веке Рыбников сочетает работу в кино с возвращением в классическую симфоническую музыку. Его симфонии исполняют в России и в Европе известнейшие дирижеры: Гергиев, Федосеев, Сладковский, Курентзис, Кешшеяк, Андрееску. Театр Рыбникова обьездил весь мир с современными постановками опер композитора. В период с 2015 по 2018 г.г. Алексей Рыбников снял 3 музыкальных фильма по мотивам своих произведений, которые были с успехом представлены на международных кинорынках в Берлине и Каннах в 2019. В мае 2021 года поклонники Алексея Рыбникова услышат мировую премьеру оперы-драмы композитора «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Л. Толстого «Война и Мир».
За многочисленные заслуги в области искусства Алексей Рыбников удостоен многих государственных наград. Он является Народным артистом РФ, лауреатом Государственной премии РФ, лауреатом Премии Президента РФ, членом Президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, Председателем Совета Союза композиторов России.
Творческий путь Алексея Рыбникова — это огромная эпоха, объединяющая целые поколения. Представление его интересов для Warner Chappell Music Russia является важным шагом в развитии каталога издательства. Мы приложим все усилия для обеспечения достойной защиты и популяризации творчества любимого композитора.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.