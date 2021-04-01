Музыкальное издательство Warner Chappell Music Russia заключило эксклюзивное соглашение с композитором Алексеем Рыбниковы

25 мар­та 2021 года музы­каль­ное изда­тель­ство Warner Chappell Music Russia заклю­чи­ло экс­клю­зив­ное лицен­зи­он­ное согла­ше­ние с извест­ным совет­ским и рос­сий­ским ком­по­зи­то­ром Алек­се­ем Рыбниковым.

Ката­лог леген­дар­но­го ком­по­зи­то­ра насчи­ты­ва­ет более 500 музы­каль­ных про­из­ве­де­ний, сре­ди кото­рых музы­ка для кино, рок-опе­ры, музы­каль­ные спек­так­ли, сим­фо­ни­че­ская и хоро­вая музыка.

Каж­до­му зна­ко­мы с дет­ства пес­ни из кино­филь­мов «При­клю­че­ния Бура­ти­но», «Про Крас­ную Шапоч­ку», «Уса­тый нянь», «Тот самый Мюн­ха­у­зен». А «Звез­да и смерть Хоаки­на Мурье­ты» — это пер­вая рус­ская рок-опе­ра, вопло­щён­ная в трёх фор­мах: аль­бом, теат­раль­ная поста­нов­ка и кино­фильм. «Юно­на и Авось» была постав­ле­на на сцене более 700 раз.

В 1979 году Алек­сей Рыб­ни­ков был при­знан самым попу­ляр­ным ком­по­зи­то­ром года и награж­дён пре­ми­ей за луч­шую музы­ку к кино­филь­му на Мос­ков­ском меж­ду­на­род­ном кино­фе­сти­ва­ле. В 1989 году общий тираж про­дан­ных дис­ков с музы­кой Алек­сея Рыб­ни­ко­ва пре­вы­сил 10 мил­ли­о­нов экзем­пля­ров. В 90е годы Алек­сей Рыб­ни­ков создал соб­ствен­ный театр, начав­ший свою исто­рию с гастро­лей в США с новой опе­рой ком­по­зи­то­ра «Литур­гия Огла­шен­ных». В ХXI веке Рыб­ни­ков соче­та­ет рабо­ту в кино с воз­вра­ще­ни­ем в клас­си­че­скую сим­фо­ни­че­скую музы­ку. Его сим­фо­нии испол­ня­ют в Рос­сии и в Евро­пе извест­ней­шие дири­же­ры: Гер­ги­ев, Федо­се­ев, Слад­ков­ский, Курент­зис, Кеш­ше­як, Андре­еску. Театр Рыб­ни­ко­ва обьез­дил весь мир с совре­мен­ны­ми поста­нов­ка­ми опер ком­по­зи­то­ра. В пери­од с 2015 по 2018 г.г. Алек­сей Рыб­ни­ков снял 3 музы­каль­ных филь­ма по моти­вам сво­их про­из­ве­де­ний, кото­рые были с успе­хом пред­став­ле­ны на меж­ду­на­род­ных кино­рын­ках в Бер­лине и Кан­нах в 2019. В мае 2021 года поклон­ни­ки Алек­сея Рыб­ни­ко­ва услы­шат миро­вую пре­мье­ру опе­ры-дра­мы ком­по­зи­то­ра «Le prince André. Князь Андрей Бол­кон­ский» по рома­ну Л. Тол­сто­го «Вой­на и Мир».

За мно­го­чис­лен­ные заслу­ги в обла­сти искус­ства Алек­сей Рыб­ни­ков удо­сто­ен мно­гих госу­дар­ствен­ных наград. Он явля­ет­ся Народ­ным арти­стом РФ, лау­ре­а­том Госу­дар­ствен­ной пре­мии РФ, лау­ре­а­том Пре­мии Пре­зи­ден­та РФ, чле­ном Пре­зи­ди­у­ма Сове­та при Пре­зи­ден­те РФ по куль­ту­ре и искус­ству, Пред­се­да­те­лем Сове­та Сою­за ком­по­зи­то­ров России.

Твор­че­ский путь Алек­сея Рыб­ни­ко­ва — это огром­ная эпо­ха, объ­еди­ня­ю­щая целые поко­ле­ния. Пред­став­ле­ние его инте­ре­сов для Warner Chappell Music Russia явля­ет­ся важ­ным шагом в раз­ви­тии ката­ло­га изда­тель­ства. Мы при­ло­жим все уси­лия для обес­пе­че­ния достой­ной защи­ты и попу­ля­ри­за­ции твор­че­ства люби­мо­го композитора.

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