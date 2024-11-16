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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Музыкальное сердце театра»: торжественное открытие в Самарской области

editor
By editor
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самара - музыкальное сердце театра
Открытие фестиваля «Музыкальное сердце театра» в Самаре. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Музыкальное сердце театра»

В двух замечательных городах — Самаре и Тольятти — состоялось открытие фестиваля «Музыкальное сердце театра» 2024. Это событие стало настоящим праздником для всех любителей музыкального театра.

В торжественных церемониях открытия приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, директор Самарского академического театра драмы им. М. Горького Сергей Филиппов и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Калантаров в Самаре, а также руководитель Департамента Культуры г.о.Тольятти Марина Козлова и арт-директор фестиваля Светлана Горшкова в Тольятти. Было зачитано приветствие от генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова.

Врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина:

«Наш регион всегда славился проведением театральных фестивалей. Нам приятно, что самарский зритель имеет возможность увидеть лучшие музыкальные постановки российских коллективов этого сезона. Фестиваль многогранный, но самое главное, что он посвящен семейному зрителю. Прекрасно, что в программе есть спектакли для детской аудитории»

Генеральный продюсер фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры РФ Дмитрий Калантаров:

«Самара – единственный регион, который напоминает форму сердца, мы давно обратили внимание на это совпадение. Интерес к фестивалям, любовь к музыкальному театру, зрительская культура и поддержка со стороны органов власти – благодаря этому мы находимся сегодня здесь!»

Актеры водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.
Тольятти. Актеры водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А.А. Брянцева. Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Музыкальное сердце театра»

Фестиваль стартовал с ярких и запоминающихся постановок: музыкально-драматического спектакля «Два благородных дона» Самарского академического театра драмы им. М. Горького и черно-белого водевиля «Медведь» Санкт-Петербургского Театра юного зрителя им. А. А. Брянцева.

Публика с восторгом встречала каждую постановку, а теплый прием первых спектаклей программы стал настоящим подтверждением того, что музыкальный театр – важная часть культурной жизни России. Подобные мероприятия способствуют развитию музыкального театра в стране и вдохновляют молодое поколение артистов на создание уникальных произведений.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и Союза театральных деятелей РФ.

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