«Музыкальное сердце театра» объявляет прием заявок на конкурс

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» открывает приём заявок на участие в конкурсной программе 2023 года.

«Музыкальное сердце театра» один из крупнейших театральных фестивалей России, главной задачей которого является популяризация музыкально-театрального искусства среди зрителей и расширение географии. Потому что зрители имеют право видеть лучшие достижения отечественной сцены не только в столице, но и у себя дома, даже если он находится за Уралом или на Дальнем Востоке. Знакомство жителей регионов с лучшими музыкальными постановками позволяет почувствовать себя включенным в культурный контекст страны и держать руку на пульсе театральной жизни.

В 2023 году фестиваль пройдет в Кузбассе с 10 по 20 ноября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Кузбасса. Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» — участник грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

К участию в фестивале приглашаются как репертуарные театры, так и независимые коллективы с музыкальными спектаклями, премьеры которых состоялись в период театральных сезонов 2021-2023 гг.

Как и в прошлом году, предстоит двухэтапная система отбора заявок из сформированного Малым экспертным советом https://musicalheart.ru/festival-2023/ekspertnyj-sovet-2023/ лонг-листа наименований спектаклей, в дальнейшем будет составлен шорт-лист персональных номинантов с привлечением расширенного состава экспертов.

Премия «Музыкальное сердце театра» будет присуждаться в 18 конкурсных номинациях. Работы, представленные в номинациях «Лучший спектакль для детей и подростков» и «Лучший музыкальный спектакль», могут принять участие в соискании «Премии зрительских симпатий».

Дмитрий Калантаров, генеральный продюсер фестиваля «Музыкальное сердце театра»:

– «Музыкальное сердце театра» уже подтвердил свою репутацию одного из крупнейших российских фестивалей, аналогов которой в стране больше нет. Оценивать присланные работы будут эксперты – представители всех цехов театральных профессий из числа Академиков (https://musicalheart.ru/about/academics/), которых насчитывается более ста. Все они работают в тех российских регионах, где есть музыкальные театры или большие музыкальные проекты. Поэтому мы можем утверждать, что 18 победителей будут выбраны лучшими из лучших в своей индустрии. Каждый год количество заявок на участие в конкурсе увеличивается. На этом основании можно сделать выводы – музыкальный театр, как отдельный вид театрального искусства, стал особо востребован у зрителя. Музыкальные спектакли перестали быть прерогативой исключительно театров оперетты или продюсерских компаний с их мюзиклами на крупных столичных площадках, все больше и больше драматических театров принимают участие в нашем фестивале. В этом году мы ждем заявки со всей страны от Калининграда до Владивостока, надеемся познакомить зрителя с новыми интересными работами.

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» существует с 2006 года. С 2021 года фестиваль шагнул за пределы Москвы, первым регионом, принявшей фестиваль стала Новосибирская область, в 2022 году – Свердловская область, 2023-м - Кузбасс. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России и правительств российских регионов.

Президент фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» композитор, Народный артист России Максим Дунаевский.

Подробная информация для заявителей на сайте проекта – https://musicalheart.ru/festival-2023/zayavka .

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