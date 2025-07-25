Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг» провели в Иркутске

На телеканале «Россия» – второй выпуск вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Народный кастинг». Десять экспертов из «сотни» будут отбирать лучших вокалистов в Иркутске. В сибирском городе выступили не только иркутяне, но и конкурсанты из городов Чита, Братск, Слюдянка, Улан-Удэ и Абакан.

Шестой сезон проекта уже доказал, что «Народный кастинг» – это возможность не только спеть на всю страну, но и дойти до финала и победить в шоу. Пример тому – певица Элен Бадалян! Она ярко выступила на кастинге в Москве и в нелегкой конкурсной борьбе удостоилась первого места и возможности записать оригинальный сингл с ротацией на «Новом Радио». Сегодня мечта сбылась, и песня ее авторства «Всё ещё люблю» звучит в эфире радиостанции, а в пятницу, 25 июля, вышла на всех музыкальных цифровых площадках.

«Я желаю всем вокалистам, которые пришли на «Народный кастинг», огромной удачи. Желаю каждому пройти этот прекрасный путь на «Ну-ка, все вместе!», потому что это невероятный проект. Просто сказка! А мое главное напутствие – верить в себя и быть готовым к абсолютно любым обстоятельствам», – говорит Элен Бадалян.

«В Иркутске помимо кастинга был еще замечательный гала-концерт, полный зал зрителей. Уверен, те участники прошлых сезонов, которые приехали выступить перед иркутянами, воодушевили, вдохновили новых конкурсантов, которые только будут пробовать свои силы в нашем шоу. И очень надеюсь, что это был своего рода мастер-класс для тех, кто хочет стать звездой «Ну-ка, все вместе!». Одна из них – Элен Бадалян! Поздравляю ее с выходом первого трека! Это невероятное достижение, и я уверен, что ее талант и энергия найдут отклик в сердцах многих слушателей. Желаю Элен дальнейших успехов и вдохновения на музыкальном пути!», – комментирует Сергей Лазарев.

Прослушивание вокалистов очень непредсказуемый процесс. Члены жюри, ощущая волнение участников, пытаются всячески их поддержать. Задача каждого, кто выходит на сцену, покорить десятку экспертов своим талантом и получить все 10 голосов жюри. Как показал предыдущий отбор, судьи достаточно строги, и не всем удается набрать максимальный балл. Но ценные советы и наставления получил каждый, а некоторые участники заставили жюри встать и подпевать хитам, пританцовывая и наслаждаясь их ярким исполнением.

Среди членов жюри кастинга в Иркутске – Николай Басков, Сергей Лазарев, Олеся Евстигнеева, Николай Ерохин, Андрей Солод, Арсений Бородин, Нодар Ревия, Ирина Олифер, Григорий Юрченко и Ольга Варвус.

«Я испытываю безумный трепет и волнение, так как родился в Иркутской области. С большим успехом прошел концерт «Ну-ка, все вместе!» в Иркутске, его посетили губернатор и министр культуры Иркутской области, что явилось еще большей честью не только для нас, артистов, но и для зрителей. И во время «Народного кастинга», и на концерте я волновался безумно. В свое время я мечтал о большой сцене, но никогда не мог подумать, что удастся выступить перед своими земляками. Но благодаря проекту «Ну-ка, все вместе!» на концерте эта мечта осуществилась. Мне было приятно увидеть всех, посмотреть им в глаза и ощутить на себе всю их любовь. И я отдавал это взаимно», – делится впечатлениями член жюри Григорий Юрченко.