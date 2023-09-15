Первый специализированный форум «Российская креативная неделя. Музыка» состоится в Ульяновске с 18 по 20 октября. Деловая программа пройдет в конгресс-холле «Кошелев-холл» гостиницы Radisson.
Программа форума будет посвящена музыкальной индустрии страны во всех ее аспектах – от образования и творчества до бизнеса и кросс-индустриального взаимодействия. «Российская креативная неделя. Музыка» соберет в Ульяновске более 100 экспертов и ключевых спикеров страны в сферах образования, креативного бизнеса, медиаиндустрии, а также представителей органов власти, общество по защите авторских прав, институтов развития.
В организационный комитет по подготовке форума вошли:
- Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам,
- Александр Журавский, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам,
- Алексей Русских, губернатор Ульяновской области,
- Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив,
- Надежда Преподобная, статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ,
- Надежда Бойчевски, директор департамента цифровой дистрибьюции и лейбл-сервисов МТС,
- Юлия Голубева, зам. генерального директора АО «Газпром-Медиа»,
- Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская медиагруппа»,
- Сергей Емельянов, директор ФГБУК «Национальный драматический театр России» (Александринский театр),
- Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, заслуженный артист России,
- Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда креативных индустрий Ульяновской области,
- Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных,
- Ольга Хомова, генеральный директор концертно-выставочного зала «Капелла» Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России,
- Глеб Шагун, генеральный директор АНО «Интеграция».
и другие представители власти и бизнеса.
Амбассадор «Российской креативной недели. Музыка» – народный артист России, российский джазовый музыкант и композитор Игорь Бутман.
Форум пройдет в партнерстве с Министерством культуры РФ, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), АНО Продюсерским центром «Интеграция», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
В рамках деловой программы форума планируется масштабный аналитический блок, в котором будут представлены результаты последних исследований и опросов, подготовленных специально для “Российской креативной недели. Музыка”. Эксперты форума поделятся новыми инсайтами и данными об особенностях музыкального потребления, предпочтениях и запросах аудитории, образовании, социальном воздействии музыки.
Перспективы развития музыкального бизнеса обсудят топ-игроки индустрии – спикеры медиа-холдингов, радиостанций, продюсеры, музыканты, организаторы музыкальных фестивалей.
Отдельными направлениями деловой программы станут сессии, посвященные роли государства в формировании музыкальной индустрии, музыке как части культурного кода, роли индустрии в пространственном развитии.
Директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова:
– Форум «Российская креативная неделя» все активнее движется в регионы. И мы с нетерпением ждем первого специализированного события, которое объединит ведущих экспертов и деятелей музыкальной индустрии, продюсеров, лейблы, а также технологические компании, медиа-холдинги, которые связаны с этой индустрией. Музыка – уникальная кросс-индустриальная сущность, она пронизывает практически все креативные рынки: от кино до IT, особым образом воздействует на человека, на его эмоции, состояние, настроение. Кроме того, музыка – это один из китов медиаиндустрии и шоу-бизнеса. Задачи специализированного форума – исследовать современный рынок, аудиторию, и на основе новых данных определить векторы развития, обозначить задачи индустрии и построить дальнейшие стратегии.
Статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная:
– Музыка была, остается и всегда будет одним из ключевых видов искусства, которое во многом определяет облик культуры нашей страны, является ее «звучанием». В нашем стремительно изменяющемся мире важно именно сейчас определить пути дальнейшего развития музыкальной индустрии, и я уверена, что в этом форум «Российская креативная неделя. Музыка» сыграет особую роль. Радует, что на площадке форума поделятся своими знанием и опытом как сами музыкальные деятели и мастера музыкального образования, так и представители медиа-менеджмента. Такой взаимообмен будет полезен не только участникам, но и будущему культуры всего нашего государства.
Народный артист России, композитор Игорь Бутман:
– «Российская креативная неделя» превратилась в мощный драйвер развития отечественных творческих индустрий, и я рад стать амбассадором грядущего форума в Ульяновске, который будет посвящён одному из важнейших секторов креативной экономики нашей страны — музыкальной индустрии. Развитие образования, обновление концертной инфраструктуры в регионах, популяризация музыкальных брендов нашей страны, активное взаимодействие с зарубежными партнёрами — всё это залог бурного роста индустрии в ближайшие годы и, конечно же, актуальные предметы для обсуждения и принятия решений. Будет уделено внимание и различным музыкальным направлениям, в частности, мы планируем провести ряд джазовых мероприятий под брендом нашей конференции Jazz Across Borders».
Регистрация на деловую программу форума «Российская креативная неделя. Музыка» открыта на сайте:
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