Первый специализированный форум «Российская креативная неделя. Музыка» состоится в Ульяновске с 18 по 20 октября. Деловая программа пройдет в конгресс-холле «Кошелев-холл» гостиницы Radisson.

Программа форума будет посвящена музыкальной индустрии страны во всех ее аспектах – от образования и творчества до бизнеса и кросс-индустриального взаимодействия. «Российская креативная неделя. Музыка» соберет в Ульяновске более 100 экспертов и ключевых спикеров страны в сферах образования, креативного бизнеса, медиаиндустрии, а также представителей органов власти, общество по защите авторских прав, институтов развития.

В организационный комитет по подготовке форума вошли:

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам,

Александр Журавский, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам,

Алексей Русских, губернатор Ульяновской области,

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив,

Надежда Преподобная, статс-секретарь, заместитель Министра культуры РФ,

Надежда Бойчевски, директор департамента цифровой дистрибьюции и лейбл-сервисов МТС,

Юлия Голубева, зам. генерального директора АО «Газпром-Медиа»,

Любовь Маляревская, генеральный директор АО «Русская медиагруппа»,

Сергей Емельянов, директор ФГБУК «Национальный драматический театр России» (Александринский театр),

Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, заслуженный артист России,

Татьяна Ившина, исполнительный директор Фонда креативных индустрий Ульяновской области,

Александр Рыжинский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных,

Ольга Хомова, генеральный директор концертно-выставочного зала «Капелла» Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России,

Глеб Шагун, генеральный директор АНО «Интеграция».

и другие представители власти и бизнеса.

Амбассадор «Российской креативной недели. Музыка» – народный артист России, российский джазовый музыкант и композитор Игорь Бутман.

Форум пройдет в партнерстве с Министерством культуры РФ, Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), АНО Продюсерским центром «Интеграция», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках деловой программы форума планируется масштабный аналитический блок, в котором будут представлены результаты последних исследований и опросов, подготовленных специально для “Российской креативной недели. Музыка”. Эксперты форума поделятся новыми инсайтами и данными об особенностях музыкального потребления, предпочтениях и запросах аудитории, образовании, социальном воздействии музыки.

Перспективы развития музыкального бизнеса обсудят топ-игроки индустрии – спикеры медиа-холдингов, радиостанций, продюсеры, музыканты, организаторы музыкальных фестивалей.

Отдельными направлениями деловой программы станут сессии, посвященные роли государства в формировании музыкальной индустрии, музыке как части культурного кода, роли индустрии в пространственном развитии.

Директор форума «Российская креативная неделя», президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова:

– Форум «Российская креативная неделя» все активнее движется в регионы. И мы с нетерпением ждем первого специализированного события, которое объединит ведущих экспертов и деятелей музыкальной индустрии, продюсеров, лейблы, а также технологические компании, медиа-холдинги, которые связаны с этой индустрией. Музыка – уникальная кросс-индустриальная сущность, она пронизывает практически все креативные рынки: от кино до IT, особым образом воздействует на человека, на его эмоции, состояние, настроение. Кроме того, музыка – это один из китов медиаиндустрии и шоу-бизнеса. Задачи специализированного форума – исследовать современный рынок, аудиторию, и на основе новых данных определить векторы развития, обозначить задачи индустрии и построить дальнейшие стратегии.

Статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная:



– Музыка была, остается и всегда будет одним из ключевых видов искусства, которое во многом определяет облик культуры нашей страны, является ее «звучанием». В нашем стремительно изменяющемся мире важно именно сейчас определить пути дальнейшего развития музыкальной индустрии, и я уверена, что в этом форум «Российская креативная неделя. Музыка» сыграет особую роль. Радует, что на площадке форума поделятся своими знанием и опытом как сами музыкальные деятели и мастера музыкального образования, так и представители медиа-менеджмента. Такой взаимообмен будет полезен не только участникам, но и будущему культуры всего нашего государства.

Народный артист России, композитор Игорь Бутман:

– «Российская креативная неделя» превратилась в мощный драйвер развития отечественных творческих индустрий, и я рад стать амбассадором грядущего форума в Ульяновске, который будет посвящён одному из важнейших секторов креативной экономики нашей страны — музыкальной индустрии. Развитие образования, обновление концертной инфраструктуры в регионах, популяризация музыкальных брендов нашей страны, активное взаимодействие с зарубежными партнёрами — всё это залог бурного роста индустрии в ближайшие годы и, конечно же, актуальные предметы для обсуждения и принятия решений. Будет уделено внимание и различным музыкальным направлениям, в частности, мы планируем провести ряд джазовых мероприятий под брендом нашей конференции Jazz Across Borders».

Регистрация на деловую программу форума «Российская креативная неделя. Музыка» открыта на сайте: music.creativityweek.ru .

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