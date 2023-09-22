Хотите послушать музыку под аккомпанемент оркестра в теплой камерной атмосфере дворцового зала XVIII века? Приходите на музыкальные вечера, которые проводятся в одном из самых красивых домов столицы — здании Мэрии Москвы на Тверской, 13. Вы сможете насладиться великолепным исполнением музыкальных композиций и познакомиться с роскошной архитектурой дворца, а еще узнаете, как в России зарождалась концертная деятельность.

Общение с искусством «на короткой дистанции» — вот основная идея, которая легла в основу совместного проекта Москонцерта и Мэрии — цикла музыкальных концертов на Тверской, 13. Москвичи и гости столицы могут послушать музыку в самом уютном и эффектном зале здания — Белом зале. Его историческое пространство знакомит зрителей с тем, как в нашей стране зарождалась концертная практика. Ведь до ХIХ века в России еще не было больших филармонических помещений, а любители музыки собирались именно в таких, небольших и уютных дворцовых залах. Музыкальные вечера на Тверской, где выступают известные и талантливые исполнители, помогают почувствовать теплую и живую атмосферу «домашних салонов» того времени. Приглашаем вас на ближайшие мероприятия:

30 сентября в 19:00. «Опера. Лучшее»

Гала-концерт из шедевров итальянской, французской и русской оперы в сопровождении оркестра «Московская камерата». Солисты Москонцерта представят сочинения великих композиторов: Верди, Россини, Беллини, Пуччини, Доницетти, Бизе и Оффенбаха и русского классика Чайковского.

7 октября в 19:00. «Романс. Лирические строки»

Три литературно-музыкальные новеллы в романсах и письмах, где собраны эпизоды биографий композиторов Чайковского, Даргомыжского и Рахманинова. Почему Чайковский по собственной воле женился на одной женщине, став самым несчастным в мире, зато по воле другой обрел друга и мецената? Почему Даргомыжский не был женат, но оказался автором самых возвышенных романсов на пушкинские тексты? И почему у Рахманинова, который был счастлив в браке, столько печали в музыке? Об этом и о многом другом расскажет литературно-музыкальная композиция «Романс. Лирические строки».

14 октября в 19:00. «Бетховен. Великие сонаты»

История жанра фортепианной сонаты в исполнении всемирно известной пианистки Москонцерта Валентины Лисицы. Музыкант предложит слушателю совершенно новое прочтение давно знакомых произведений Людвига ван Бетховена. Чуткое погружение Валентины Лисицы в тайные образы музыки Бетховена позволит еще раз убедиться, насколько многогранен и еще не до конца знаком современному человеку этот композитор рубежа XVIII–XIX веков.

21 октября в 19:00. «От оперы до…»

Программа концерта представит разные творческие ипостаси баритона Тараненко — исполнителя, за плечами которого институт имени А. Шнитке, Центр оперного пения Галины Вишневской, гастроли в Италии, Австрии и Польше. Со сцены прозвучат произведения мировой классики, известные оперные арии и дуэты с вокалисткой Екатериной Смолиной, русские романсы, эстрадные хиты. Весь вечер за роялем будет играть музыкант Игорь Полтавцев, а проведет концерт мастер художественного слова Екатерина Берлускони.

28 октября в 19:00. «Краски танго»

Танго — это универсальный «язык», который объединяет европейскую и латиноамериканскую культуру. Давно уже прошли времена, когда аргентинское танго считалось только музыкой для сопровождения танца. Теперь это самостоятельный и неподражаемый жанр, породивший множество шедевров. В программе этого музыкального вечера прозвучат произведения композиторов Пьяццоллы, Гарделя, Гаде и Родригеса, а исполнят танго артисты танцевального объединения Москонцерта.

Перед началом каждого концерта зрителей ждет бесплатная экскурсия по историческим залам здания Правительства Москвы. Чтобы попасть на нее, необходимо приехать за полчаса до начала — в 18:30.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.