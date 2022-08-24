«МУЗЫКАЛЬНЫЙ БУРДОН» В ОЗЕРСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ

В Озерском театре кукол «Золотой петушок» стартовал новый творческий конкурс «Музыкальный бурдон»!

Давайте разберемся с его неожиданным названием. БУРДОН — многозначный музыкальный термин. Основное значение — непрерывно тянущийся тон или музыкальный интервал, на фоне которого разворачивается мелодия. Вот и новый конкурс театра кукол должен стать непрерывным. Разворачиваться на просторах Интернета и в социальных сетях. Развивать фантазию участников, знакомить с талантливыми и позитивными людьми.

Задание будет простое и одновременно сложное. Поделиться сокровенным: как поете, а может быть, играете на музыкальном инструменте вы или ваш ребенок. В домашней обстановке, на улице, там, где больше нравится. Так рождается музыка души!

Участником конкурса может стать каждый человек, кто любит музыку. Не обязательно быть певцом или профессиональным музыкантом. Важно чувствовать сердцем, радоваться каждому дню, жить с музыкой в душе.

Видеоролик, на котором поете вы или ваш ребенок — это минута славы! Он будет размещен в группе Озерский театр кукол «Золотой петушок» в ВКонтакте. Его увидят тысячи участников сообщества, будут голосовать за вас в сети. Победит тот, кто наберёт больше всех лайков. Он получит в подарок билеты в театр кукол «Золотой петушок» на спектакли 2022 года.

Итоги будут подведены в сентябре, после первого показа спектакля «Лёнечка — будущий рок-музыкант».

Прочитав положение, где детально изложены условия участия номинации и прочая информация, может показаться — миссия невыполнима!

Но не стоит бояться, надо просто взять в руки телефон (допускается такая фиксация) и сделать видео момента, когда ваш ребенок поет дома, на природе, а может, поете или играете на инструменте вы сами. Или звучит любимая музыка, а вы сопровождаете ее импровизированным аккомпанементом.

Пробуйте! Участвуйте! Получите свою минуту славы!

Ролики можно отправить на указанные адреса:

https://vk.com/id200450261

https://vk.com/gim9425187

Конкурсные работы будут сразу размещаться в сети. Расскажем о каждом участнике. Победит тот, чей ролик наберет наибольшее количество голосов!

Организаторы конкурса ждут ваше видео!

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