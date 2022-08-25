Музыкальный спектакль Анны Волковой «Романтика. Танец на спокойной волне» впервые представят на сцене «Градский холл»

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1 октября в День столетия Российского джаза на сцене музыкального театра «Градский холл» состоится премьера музыкального спектакля Анны Волковой и Cinematic Lady Orchestra «Романтика. Танец на спокойной волне».

Погружение в авторский джаз, соул, госпел на русском, испанском и английском языках, откровенные истории автора, которые найдут отклик не только в женских сердцах, чувственный вокал Анны, безупречная лирика и изумительное оркестровое звучание — вас ждет вечер эстетического удовольствия и настоящее торжество музыки, танца и света.

Специальные гости спектакля — кубинский композитор и исполнитель Willie Key (Уилли Кей), продюсер и автор-исполнитель Дмитрий Ланской и солист Moscow Gospel Team Сергей Ткаченко.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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