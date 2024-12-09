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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваМузыкальный вечер с Полей Ивой: новые хиты и яркие эмоции

Музыкальный вечер с Полей Ивой: новые хиты и яркие эмоции

editor
By editor
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Поля Ива

В уютном пространстве Депо на Лесной прошел долгожданный сольный концерт талантливой певицы Поли Ивы. Это событие стало настоящим праздником музыки и искусства, собравшим поклонников со всех уголков города.

«Я так счастлива, что вы пришли на мой сольный концерт в Депо! Это для меня огромная честь выступать перед вами. Я приготовила много новых песен и, конечно, любимые хиты. Надеюсь, вы почувствуете всю ту энергию и эмоции, которые я вложила в каждую ноту.» ­поделилась юная певица и автор песен Поля Ива.

На сцене Поля Ива представила как новые треки, так и уже полюбившиеся хиты, которые завораживали зрителей своим глубоким содержанием и эмоциональной подачей. Премьера новых композиций вызвала бурю восторга, а знакомые мелодии заставили зал подпевать и погружаться в атмосферу творчества артистки. Концерт стал уникальной возможностью для фанатов не только услышать новые песни, но и увидеть их живое исполнение в сопровождении профессиональных музыкантов и балета.

Музыкальный критик Павел Рудченко считает: «Концерт Поли Ивы стал настоящим праздником для поклонников, собравшихся в этот морозный вечер, чтобы насладиться талантом молодой артистки. С первых аккордов зрители ощутили теплую энергетику, которую Поля щедро делила с публикой.

Особенно запомнились мелодии песен, таких как «Мама» и «Папа, я горжусь тобой». Эти песни не просто звучали, они вызывали воспоминания и чувства к родным и близким.»

Особую атмосферу вечера создала команда, работавшая над подготовкой концерта. Особенно хочется отметить художественного руководителя и основателя сети школ и студий современной хореографии «Dance Planet» — Данилу Письменного за его великолепные постановки, которые добавили красок и динамики в выступление. Также выражаем слова благодарности музыкальному критику Павлу Рудченко, который выступил в роли ведущего концерта и мастерски вел вечер, создавая уютную и дружелюбную атмосферу.

Концерт завершился словами благодарности гостям, пришедшим поддержать юную певицу. «Ваша энергия и любовь к музыке вдохновляют меня на новые свершения. Я надеюсь, что этот концерт оставил в ваших сердцах яркие воспоминания и положительные эмоции», поделилась Поля Ива.

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