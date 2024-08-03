Музыку к сериалу «Игры» купили на IPEХ

Продакшн-компания «Лунапарк» приобрела на IPEX права на музыку для сериала об Олимпиаде-80. 3 августа сериал вышел на платформе «Кинопоиск». В сериале звучат композиции ВИА «Гая» «Аман яр», Галины Бесединой и Сергея Тараненко «Не исчезай», ВИА «Фантазия» «Откликнись» и др.

Как отметила руководитель IPEX Дарья Воинова, в последние годы в креативных индустриях наблюдается всплеск интереса к советскому культурному наследию, и платформа готова удовлетворить этот запрос: «Кинематографисты, мультипликаторы, разработчики компьютерных игр и дизайнеры все больше рефлексируют о нашем недавнем прошлом. Платформа IPEX сотрудничает с Фирмой «Мелодия», и потому именно у нас представители творческого бизнеса могут найти наиболее обширный каталог хитов эпохи СССР. Мы рады, что киностудия «Лунапарк» нашла на нашей площадке необходимые материалы, и надеемся на продолжение сотрудничества».

По словам представителя студии «Лунапарк» Сергея Агаркова, очевидное преимущество платформы – удобный поиск по авторам и композициям: «Ранее мы связывались с авторами напрямую, однако это отнимало много времени и сил, ведь иногда установить надлежащего правообладателя или выйти с ним на связь очень непросто. Благодаря IPEХ эти издержки сведены к минимуму. К тому же для сериала об Олимпиаде нам нужна была музыка конца семидесятых, и на IPEХ очень много такого контента».

IPEX пользуется большим спросом у представителей киноиндустрии, производителей компьютерных игр. Именно здесь были приобретены права на советские хиты для популярного сериала 2023 года «Слово пацана», на музыку к компьютерной игре Atomic Heart. Продюсеры сериала «Классная Катя» купили на платформе права на «Прекрасное далеко» Евгения Крылатова, создатели сериала «Дылды» получили лицензию на использование «Серенады Трубадура», композиции советских ВИА «Цветы», «Самоцветы», «Веселые ребята», «Синяя птица» были использованы в сериале «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя», на IPEХ нашлись нужные песни Владимира Высоцкого и Анны Герман для сериалов «Смерть манекенщицы» и «Переправа», записи Чайковского пригодились создателям документальных «Детей-сирот» и сериала «Ивановы», произведения Арама Хачатуряна – продюсерам «Любовников» и «Нулевого пациента», Клаудио Монтеверди благодаря IPEХ прозвучал в фильме «Поэт Никто», произведения Франца Шуберта – в «Умной Маше».

В ситуации западных санкций IPEX стал ключевой площадкой для покупки и продажи прав на музыку, видео, фото, плагины, футажи и другие материалы, необходимые в производстве креативного продукта. На платформе представлено более 1,2 млн единиц уникального контента. Чтобы использовать эти объекты, достаточно завести личный кабинет на сайте, выбрать нужное произведение и договориться с правообладателем об условиях сделки: сроках, территории, виде использования. Лицензионный договор сгенерирован автоматически. Подписание электронной подписью и оплата также проходила на площадке.

Фото — lori.ru