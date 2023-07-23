МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» объявил раннее бронирование на 3-ю Международную выставку «Мир охоты и рыбалки» и «Московское БОУТ ШОУ»

Сезон «Весна 2024 года» обещает невероятное событие, которое объединит два мероприятия - «Мир охоты и рыбалки» и «Московское БОУТ ШОУ».

Команда выставочных проектов наращивает свои силы и готовится к этому грандиозному празднику, который многим запомнится как яркое событие. «Ведущие компании отрасли уже присоединились к мероприятию. Значительное количество участников со всей России и из-за рубежа соберутся под одной крышей, чтобы воплотить свои идеи, продемонстрировать последние достижения и представить уникальные продукты. Производители рыболовной оснастки, специалисты по охотничьему снаряжению, создатели стильной одежды и обуви, разработчики товаров для туризма, лодок и моторов - все они презентуют свои лучшие предложения на этом празднике!

Подготовка к выставке в самом разгаре и приглашаем вас принять в ней активное участие. Не забудьте о главной привилегии - РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ! В преддверии этого захватывающего события мы предлагаем вам значительные скидки на бронирование стендов. Так что не упустите эту уникальную возможность - забронируйте свое место заранее и получите выгодное предложение! Более подробную информацию о выставке и процессе бронирования стендов вы можете получить обратившись к любому из наших менеджеров в разделе сайта КОНТАКТЫ. Или заполните форму заявки, и мы незамедлительно свяжемся с вами. МЫ ждём вас на этом уникальном событии весной 2024 года! Будет интересно, увлекательно и полезно! » – рассказывает команда выставки «МИР Охоты и Рыбалки».

Когда? С 29 февраля по 3 марта 2024 года!

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