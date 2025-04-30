«Мы боимся любить»: группа «V-teens» исполнила песню на стихи Михаила Гуцериева

Хиты всегда вдохновляли своей мелодикой разных солистов. Каверы есть в репертуаре большинства музыкантов, но не каждый привносит в них новизну. Группа «V-teens» заставит слушателей как минимум удивиться, поскольку в исполнении коллектива песня «Мы боимся любить» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дмитрия Дубинского приобретает совершенно другой смысл.

Почти 12 лет назад композицию исполнила Валерия, трек стал одной из «визиток» певицы. Конкурировать с таким вокалом могут единицы, но смельчаки нашлись. Ими стали пять воспитанниц хора «Великан», которых продюсер и композитор Андрей Пряжников объединил в группу «V-teens»: Лина (Алина Шамукова), СаХар (Саша Харазьян), НеДаша (Даша Недельская), Ви (Виолетта Абузярова) и Лилу (Лида Лахтюхова). Четыре девочки – участницы проекта «Голос. Дети».

«Группа «V-teens» отличается тем, что все её участницы очень круто поют, и они могут делать музыку любой сложности, – убеждён Андрей Пряжников. – Решил сделать из них подростковую группу, чтобы дать им возможность пробиться в шоу-бизнес, потому что по одному это очень тяжело, а вместе, да ещё с поддержкой – это гораздо лучше».

По мнению продюсера, песня звучит по-новому не только из-за тембровой окраски. Так как группа дополнила свой стиль элементами кей-попа, в куплете появился фрагмент рэпа. Работа над стихами заняла более двух месяцев. Но большим мастерам подвластны разные форматы. Рэп с креативом от Андрея Пряжникова гармонично вписался в свежую версию трека.

В исполнении «V-teens» песня ломает стереотипы, ведь о любви обычно поют взрослые. Любви боятся из-за разочарований и душевных травм. Дети и подростки, напротив, очень ждут своей первой романтики, но многого не знают и… боятся тоже.

«Мы поём именно о подростковом ощущении любви. Хотим сказать, что не нужно бояться признаваться в своих чувствах. Сейчас, или никогда!» – говорит участница группы Лина.

«Мы хотели бы дать песне второе дыхание, – дополняет СаХар. – Хотим поблагодарить Михаила Гуцериева за то, что он предоставил нам возможность сделать первые шаги в большом творчестве. Надеемся, что песня станет хорошим стартом в нашей карьере».

«Мы боимся любить» в новой версии – это прекрасные мечты о высоком, чистота, беззащитность, хрупкость и нежность юности. Это уже не просто лирическая песня, а трогательное откровение тех, кто только вступает в большую жизнь и ждёт чуда.