«Мы увидели больше, чем театр!»: Театр «Ромэн» открыл новый сезон

Первые зрители нового театрального сезона увидели легендарную постановку в жанре «музыкального народного зрелища» — так его охарактеризовали основатель театра Иван Ром-Лебедев и известный режиссёр Николай Сличенко. В 2012 году спектакль попал в книгу рекордов Гиннеса как один из долгожителей отечественной сцены. Он идёт в театре уже почти полвека и рассказывает зрителям об историческом пути цыганского народа.

На сегодняшний день постановка «Мы — цыгане» показана около 2500 раз. В спектакле задействована вся труппа театра. Оформлением спектакля занимался известный сценограф Сергей Бархин, а яркие костюмы для труппы разработал культовый модельер Вячеслав Зайцев.

Как двигалось племя «идущих за солнцем», каким был его путь из жарких Индии и Египта в средневековые Испанию и Францию — ну и, конечно, в страну с «широкой душой», в Россию? Какой след цыгане оставили в музыке и литературе?

Эсмеральда, Кармен, Грушенька из «Очарованного странника» Лескова — на сцене оживают страницы классики. Звучат песни на русском и цыганском языках, актёры исполняют танцы в египетском, арабском стиле. Больше всего аплодисментов традиционно собирает зажигательная цыганская венгерка.

Яркое экспрессивное шоу в самобытном национальном колорите давно стало «визитной карточкой» театра. Сюжет подаётся в формате калейдоскопа сменяющих друг друга танцевальных и музыкальных миниатюр — постановка смотрится на одном дыхании.

«Отрадно, что открытие сезона при полном аншлаге и с оглушительными овациями. Публика требовала на бис артистов после многих номеров. Этой энергией заряжаешься на весь сезон вперёд!» — рассказывает Николай Николаевич Сергиенко, художественный руководитель театра.

Продолжая дело легендарного Николая Алексеевича Сличенко, проникновенные цыганские романсы исполнял народный артист России Моисей Сулейманович Оглу. В финале представления зал подпевал артисту, повторяя строки знаменитого цыганского романса: «Милая, ты услышь меня, под окном стою я с гитарою. Так взгляни на меня! Хоть один только раз…»

«Это магическое место. Такую атмосферу старинного театра с самобытными традициями и великой историей — не почувствовать больше нигде. При этом в стенах монументального здания всегда царит весёлое, праздничное настроение!», — делятся первые зрители нового сезона в театре «Ромэн».

Впечатления переполняют: «Спектакль смотрится на одном дыхании! И это настоящее музыкальное народное зрелище!», «Мы увидели больше, чем театр! И больше, чем спектакль».

93-й сезон — особый для коллектива театра «Ромэн». В 2024 году Николаю Сличенко, знаменитому режиссёру и художественному руководителю театра, могло бы исполниться 90 лет. 27 декабря, в день юбилея мэтра, зрителей ожидает особая программа, посвящённая памяти этого великого мастера. Юбилейный вечер обещает быть насыщенным: с танцами, песнями и живой музыкой в истинно цыганском стиле.

Репертуар «Ромэн» составляют как классические, так и современные пьесы: от знаменитой комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ» до произведения актуальной драматургии «Песочные часы». Коллектив работает в жанрах мюзикла, трагедии, комедии, психологической драмы. В каждую постановку вплетены элементы колоритного цыганского фольклора. Зачастую представление не ограничено рамками сцены: так, например, интерактивное шоу «Цыганская ночь» с живой музыкой разворачивается в Белом зале театра — в камерной атмосфере, среди исторических афиш, картин и театральных костюмов.

Команда театра обещает в новом сезоне порадовать премьерами, а также удивить зрителей новыми и необычными форматами мероприятий. Гости смогут не только наблюдать, но и участвовать — в буквальном смысле прикоснуться к цыганской культуре.

Фото – Егор НИКОЛАЕВ, пресс-служба Театра «Ромэн»