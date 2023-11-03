Дизайнер одежды для животных, Садекова Динара:

– Благодарна Богу за знакомство с АртМосковией и участие в эксклюзивных календарях! Это уникальная возможность раз в год внести такой вклад в развитие нового направления! Спасибо моим красивым моделям и моделям собачкам, кто со мной работает! Это запоминающе! И пусть новый год 2024 принесёт нам много побед и роста!

– Дорогие друзья, коллеги, партнёры, читатели! Позвольте Вам представить совместный проект творческой коллаборации дизайнера модной одежды Динары Садековой (бренд #SDR_petwear) и АртМосковии – календарь на 2024 год, – говорит главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова. – Этот календарь второй совместный выпуск в линейке календарей АртМосковии. И, как и ранее вышедший в свет календарь в начале 2023 года, календарь 2024 года является частью большого проекта – конкурсной программы Медиа-группы АртМосковия (ИД «Аксиос») для художников, фотохудожников, писателей и поэтов «13 месяцев»*.

Ниже мы публикуем страницы календаря с мнением участников проекта о самом календаре и сотрудничестве:

Выпускница модельного агентства «ФИЛОСОФИЯ ДЕФИЛЕ» Алёна Галицына. Январь:

– Животные чувствительны, умны, забавны и интересны. И заслуживают такой же заботы о себе, как и о детях. Пусть каждый день 2024 года будет наполнен душевным теплом, заботой, гармонией с собой и окружающим миром во всех его проявлениях! Сердечная благодарность Динаре Садековой за этот уникальный опыт взаимодействия с животными в творческом процессе.

Модель Оксана Потрясова. Июнь:

– Пусть каждый день, каждый месяц этого Чудесного 2024 года, станет самым Волшебным, самым Чудесным, самым Замечательным и принесёт много много Радости, Счастья, Любви и Вселенского Изобилия!

Модель, выпускница агентства MD MODEL Ольга Юрченко. Август:

– Благодарю редакцию и Динару, за чудесную идею с календарем, нам есть чему поучиться у животных, безусловная любовь собачек делает нас более терпеливыми, душевными и чуткими!

Амбассадор бренда #SDR_petwear одежда для животных Рамиля Хайбуллина. Ноябрь:

Все мы проявляем заботу и любовь по отношению к братьям нашим меньшим. Многие владельцы домашних питомцев порой даже «очеловечивают» своих любимцев, балуя их, выделяя существенную статью расходов из семейного бюджета на траты для питомца. Уже никого не удивляют миниатюрные собачки, одетые в красивые костюмчики, курточки, штанишки и даже кроссовки! Некоторые хозяйки покупают для своего питомца шубу из натурального меха, различные украшения или отшивают брендовые вещи на заказ. Наш дизайнер Динара Садекова и есть тот креативный человек, который по меркам сошьет одежду для Вашего питомца и сделает его уникальным и выделяющийся на улице.

Модель Ирина Трифонова. Декабрь:

– Спасибо АртМосковии за уникальную возможность поучавствовать в данном проекте. Съемки с животными это всегда непредсказуемо, необычно и очень красиво. А главное дарит душевную теплоту и любовь. Желаю всем процветания, успехов и дальнейшего развития на своем жизненном пути. Динаре отельная благодарность за ее труд, целеустремленность и любовь к своему делу.

Главный редактор СМИ АртМосковия Ольга Неснова:

– Творческим и одновременно, имеющим социальную значимость, проектом «Мы в ответе за тех, кого приручили», мы открываем линейку собственных календарей на 2024 год. А также официально объявляем предстарт конкурсного проекта «13 месяцев».

С календарями вы сможете ознакомиться на сайте нашего каталога https://artmoskovia.shop/, что касается конкурса «13 месяцев» – сайт, условия участия, проекты, будут представлены в День зимнего солнцестояния 21 декабря 2023 года. Следите за нашими новостями.

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* О проекте «13 месяцев» мы расскажем в ближайшее время, в наших публикациях.

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