SOLDOUT: «Мы возбуждаемся, когда видим друг друга на сцене»

«Ты в моей голове, ла ла ла,

Я спрошу, как у тебя дела?

Букет сиреневых роз по снегу еле донес,

Но ты ничего так и не поняла…»

Так начинается новый трек «Ла Ла Ла» – дуэта SOLDOUT, послушав который один раз, вряд ли получится его забыть.

«Мы классно взаимодействуем друг с другом в творческой обстановке, на концертных площадках. И вообще, это возбуждает: стоять на одной сцене со своим партнером и ловить взгляды девушек на нем», — признается Лана, солистка SOLDOUT.

SOLDOUT — один из самых перспективных творческих союзов супругов Юрия и Ланы, которым удалось в новой песне рассказать простым языком про такую «трудную любовь».

«Мы с Ланой на своем опыте знаем, что такое боль, которую два любящих человека могут причинить друг другу. Про это и поем в «Ла Ла Ла», — признался Юрий.

«Сейчас все иначе. У нас такая сильная связь с Юрой, что ее уже не объяснить словами. Мы одной крови», — добавила Лана.

Свою музыку SOLDOUT пишут совместно, а вдохновение ищут друг в друге:

«Для меня Лана — это любовь, это чувства. Она моя муза, особенно когда голая ходит», — смеётся Юра.

Трек «Ла Ла Ла» слушайте на всех стриминговых площадках.

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