Мытищинскому театру драмы и комедии «ФЭСТ» – 35!

Мытищинскому театру драмы и комедии «ФЭСТ», самому крупному муниципальному театру Московской области, обладателю дипломов и наград многочисленных Российских и зарубежных фестивалей, исполняется 35 лет!
Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» под руководством заслуженного артиста России Игоря Шаповалова - профессиональный репертуарный театр. Ежегодно его посещают более 50-ти тысяч зрителей. Театр располагает четырьмя зрительными залами, позволяющими ставить спектакли большой и малой форм. В текущем репертуаре «ФЭСТа» 38 постановок для взрослых и 18 детских спектаклей. В труппе пять заслуженных артистов России и восемь заслуженных артистов Московской области. Актеры театра неоднократно становились обладателями Премии Губернатора, победителями областных конкурсов «Лучший по профессии», «Творческий прорыв года».
Театр «ФЭСТ» имеет многолетний опыт организации и проведения на своей сцене международного театрального фестиваля «Подмосковные вечера».
Самым главным подарком для «ФЭСТа» на его юбилей должно стать начало строительства долгожданной пристройки в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
Мероприятие состоится 19 и 20 мая 2023 года на Основной сцене театра «ФЭСТ», начало в 19.00.
Кроме того, 11 мая в 15:00 в Мытищинской галерее искусств открывается выставка, посвященная театру «ФЭСТ». Она будет работать до 21 мая.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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