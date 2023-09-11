МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ): В Музее кино представили фильм Джозефа фон Штернберга «Преступление и наказание»

В 1935 году американский режиссёр Джозеф фон Штернберг снял фильм по знаменитому роману Фёдора Достоевского. Главную роль в киноинтерпретации исполнил Петер Лорре (Ласло Левенштайн). Хотя лента Джозефа фон Штернберга довольно сильно отличается от первоисточника, игра Петера Лорре была отмечена кинокритикой.
Петер Лорре (1904-1964) родился на территории Австро-Венгерской империи, в городе Ружомберок (северная Словакия), учился в Вене, изучал банковское дело, но увлечение театром взяло верх. Петер Лорре играл на немецких сценах и участвовал в экспериментах Бертольда Брехта. В 1930-е годы Петер Лорре вынужден был покинуть Германию, в июле 1934 он получил контракт с Голливудом. В творческой биографии Петера Лорре были фильмы Альфреда Хичкока и Фрица Ланга, культовая «Касабланка» и «20 000 лье под водой» Ричарда Флейшера.
«Преступление и наказание» Джозефа фон Штернберга – киноэкспрессионизм, в котором Петер Лорре исполнил одну из лучших своих ролей.
Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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