Мюзикл «Белоснежка и 7 гномов» показали в онлайн-формате в День театра

В День театра юбилейный, 100-ый показ одной из самых захватывающих сказок в мире увидели сотни детей, у которых нет возможности сегодня посещать театры. Детишки, находящиеся в детских домах и лечебных учреждениях России, посмотрели популярный мюзикл «Белоснежка и 7 гномов» в онлайн-формате. Такой подарок для них организовали продюсерский центр «Триумф» и Всероссийская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

«Не у всех детишек есть возможность посещать театры, — прокомментировал генеральный продюсер ПЦ «Триумф» Алексей Пеганов. — В День театра мы подарили им праздник, положительные эмоции. Трансляция мюзикла на больших экранах прошла во многих больницах и детских домах. Мы со своей стороны постарались сделать качественную картинку и звук, чтобы у маленьких зрителей было ощущение присутствия».

Руководитель Саратовского РО Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», председатель правления Саратовской общественной организации помощи больным онкологическими заболеваниями «Жизнь» Наталия Биюн считает эту акцию настоящим подарком для детишек, которые проводят в больницах долгий период времени, и не всегда у них есть возможность ходить в места, где много людей.

«Очень здорово, что в День театра они смогли посмотреть такой замечательный спектакль, не выходя из дома или больничной палаты», — прокомментировала Наталия Викторовна.

Акцию также поддержал заместитель министра министерства здравоохранения Саратовской области Грайфер Денис Александрович и председатель РОО «Ассоциации приемных семей» Саратовской области Кичаева Елена Васильевна.

Благодаря акции, постановку посмотрели детишки ГУЗ «Саратовской областной детской клинической больницы», ГУЗ «Энгельсской детской клинической больницы», детского отделения ГУЗ «Балаковской городской клинической больницы», ГУЗ «Вольской районной больницы», ГУЗ «Балашовской детской больницы» и Клиники профпатологий и гематологии СГМУ.

Мюзикл «Белоснежка и 7 гномов» посмотрели детишки, находящиеся в детских домах и лечебных учреждениях, в том числе онкодиспансерах Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Иваново, Тулы, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Все они посмотрели постановку в реальном времени благодаря организованной онлайн-трансляции.

Сегодня увлекательная сказка, доказывающая, что добро всегда побеждает зло, празднует сотый показ. Триумфальная премьера «Белоснеснежки и 7 гномов» состоялась в 2020 году в непростой период пандемии. И миллионы зрителей, не имевшие возможности посетить премьеру лично, смогли посмотреть ее онлайн в прямом эфире на Youtube-канале и в соцсетях продюсерского центра «Триумф».

В мюзикле для всей семьи одна из самых захватывающих сказок в мире заиграла новыми красками и смыслами. Великолепные костюмы, оригинальная музыка, необычные декорации, новые технологии и впечатляющие спецэффекты помогают публике на пару часов забыть обо всем на свете и с головой окунуться в фантастический мир, где сбываются мечты, а любовь и вдохновение сильнее зависти и злобы.

Мюзикл «Белоснежка и 7 гномов» — не просто сказка, это проект, который подарит возможность прожить волшебную историю вместе с героями: взрослым – почувствовать себя детьми, а детям — поверить в силу светлой мечты, ради которой человек способен преодолеть любые невзгоды и непременно стать счастливым.

Мюзиклы продюсерского центра «Триумф» «Черномор», «Малыш и Карлсон», «Буратино», «Лукоморье», «Остров сокровищ», «Алиса в стране чудес», «Буратино», «Белоснежка и 7 гномов», «Бременские музыканты» и «Лукоморье» стали без преувеличения легендарными и завоевали сердца миллионов зрителей не только в нашей стране и за ее пределами.

Фото – ПЦ «Триумф»

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