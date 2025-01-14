На 80-м году ушел из жизни член-корреспондент РАХ Леонид Александрович Бажанов

Российская академия художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ понесли тяжелую утрату. 11 января 2025 года на 80-ом году ушел из жизни член-корреспондент Российской академии художеств Леонид Александрович Бажанов (1945-2025) – историк искусства, профессор, куратор, художественный руководитель Государственного Центра современного искусства; член многих общественных организаций и творческих союзов, среди которых Государственная экспертная комиссия Министерства культуры РФ, Международная ассоциация художественных критиков (AICA), Ассоциация искусствоведов (Россия), Московский союз художников и др.

Л.А. Бажанов родился в 1945 году в Москве. В 1973 окончил искусствоведческое отделение исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Свой профессиональный опыт историка искусства, куратора выставочных проектов, автора и редактора в разные годы приобретал в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственных музеях Московского Кремля, в Правлении Союза художников СССР, Центральном выставочном зале «Манеж», издательстве «Советский художник». В период 1992–1997 годов возглавлял управление/отдел изобразительного искусства Министерства культуры РФ.

Деятельность Леонида Александровича всегда была нацелена на продвижение и развитие современного искусства в России. Он выступил основателем художественного объединения «Эрмитаж» (Москва, 1986–1987), Центра современного искусства (Москва, 1990–1992), Государственного центра современного искусства (1992). В 1997 году Л.А. Бажанов стал художественным руководителем ГЦСИ и оставался им до последних дней. Принимал участие в создании и работе других институций, работавших в сфере художественной культуры. В частности активно сотрудничал с Московским музеем современного искусства с момента его создания.

Л.А. Бажанова хорошо знали как теоретика – автора многих статей, посвященных теории и практике современного искусства. Но прежде всего Леонид Александрович был известен как куратор художественных выставок в России и за рубежом, в том числе российских выставочных проектов на международных биеннале и триеннале в Венеции (российский комиссар Венецианской биеннале в 2001 и 2002), Сан-Паулу, Стамбуле, Каире, Нью-Дели. Он часто участвовал в международных научных конференциях, выступал с лекциями о современном изобразительном искусстве. В последние годы был профессором факультета креативных индустрий в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики». За годы своей деятельности в профессиональном сообществе Л.А. Бажанов снискал репутацию выдающегося деятеля и просветителя в области современного искусства.

Леонид Александрович Бажанов и его труды навсегда сохранится в нашей памяти, в истории Российской академии художеств, в искусствоведческом мире России.

Президиум Российской академии художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ.