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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа 80-м году ушел из жизни член-корреспондент РАХ Леонид Александрович Бажанов

На 80-м году ушел из жизни член-корреспондент РАХ Леонид Александрович Бажанов

editor
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Л.А.Бажанов на заседании Круглого стола в МВК РАХ, 2023 г. Фото Алексея Филоненко, ТСХР
Л.А.Бажанов на заседании Круглого стола в МВК РАХ, 2023 г. Фото Алексея Филоненко, ТСХР / предоставлено пресс-службой РАХ

Российская академия художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ понесли тяжелую утрату. 11 января 2025 года на 80-ом году ушел из жизни член-корреспондент Российской академии художеств Леонид Александрович Бажанов (1945-2025) – историк искусства, профессор, куратор, художественный руководитель Государственного Центра современного искусства; член многих общественных организаций и творческих союзов, среди которых Государственная экспертная комиссия Министерства культуры РФ, Международная ассоциация художественных критиков (AICA), Ассоциация искусствоведов (Россия), Московский союз художников и др.

Л.А. Бажанов родился в 1945 году в Москве. В 1973 окончил искусствоведческое отделение исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Свой профессиональный опыт историка искусства, куратора выставочных проектов, автора и редактора в разные годы приобретал в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственных музеях Московского Кремля, в Правлении Союза художников СССР, Центральном выставочном зале «Манеж», издательстве «Советский художник». В период 1992–1997 годов возглавлял управление/отдел изобразительного искусства Министерства культуры РФ.

Деятельность Леонида Александровича всегда была нацелена на продвижение и развитие современного искусства в России. Он выступил основателем художественного объединения «Эрмитаж» (Москва, 1986–1987), Центра современного искусства (Москва, 1990–1992), Государственного центра современного искусства (1992). В 1997 году Л.А. Бажанов стал художественным руководителем ГЦСИ и оставался им до последних дней. Принимал участие в создании и работе других институций, работавших в сфере художественной культуры. В частности активно сотрудничал с Московским музеем современного искусства с момента его создания.

Л.А. Бажанова хорошо знали как теоретика – автора многих статей, посвященных теории и практике современного искусства. Но прежде всего Леонид Александрович был известен как куратор художественных выставок в России и за рубежом, в том числе российских выставочных проектов на международных биеннале и триеннале в Венеции (российский комиссар Венецианской биеннале в 2001 и 2002), Сан-Паулу, Стамбуле, Каире, Нью-Дели. Он часто участвовал в международных научных конференциях, выступал с лекциями о современном изобразительном искусстве. В последние годы был профессором факультета креативных индустрий в Школе дизайна НИУ «Высшая школа экономики». За годы своей деятельности в профессиональном сообществе Л.А. Бажанов снискал репутацию выдающегося деятеля и просветителя в области современного искусства.

Леонид Александрович Бажанов и его труды навсегда сохранится в нашей памяти, в истории Российской академии художеств, в искусствоведческом мире России.

Президиум Российской академии художеств, Отделение искусствознания и художественной критики РАХ.

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