VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииНа «Архстоянии 2025» появится кэмп «Задворье» о культуре придомовой среды

На «Архстоянии 2025» появится кэмп «Задворье» о культуре придомовой среды

editor
By editor
34
заглушка

При поддержке компании Ortiga Developmentна юбилейном 20-м фестивале «Архстояние 2025» в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области будет представлен кэмп «Задворье» – пространство под открытым небом, призванное переосмыслить культуру среды придомовой территории. Авторами проекта выступила команда Future Architects – сообщество, объединяющее студентов-архитекторов со всей страны.

По словам генерального директора Ortiga Development Станислава Куликова, компания уже второй год подряд поддерживает команду Future Architects в реализации проектов на крупнейшем фестивале ленд-арта России. «Создание условий для реализации профессионализма талантливых кадров – один из приоритетов работы нашей компании. Мы понимаем, что каждый успешный архитектурный и девелоперский проект – это история про синегрию и взаимодействие, в рамках которой объединяются все участники процесса. И один из важнейших атрибутов создания любой качественной архитектуры – как раз талант и энергия, поэтому в этом году мы также решили оказать содействие молодым специалистам в создании их проекта», — рассказал Станислав Куликов.

Главная тема фестиваля в 2025 году – «Мое главное». Территория парка на три дня превратится в «Белый город» — своеобразный мираж, проекцию городской среды с ее характерными атрибутами и учреждениями. Кэмп «Задворье» будет органично отражать одну из главных составляющих городской жизни и станет пространством, где дворовая жизнь выступает полем для наблюдений, воспоминаний и новых связей. Проект позволит погрузиться в атмосферу соседства и сопричастности, где каждый сможет почувствовать себя частичкой микрогорода.

Future Architects – это сообщество, объединяющее студентов-архитекторов со всей страны. Команда занимается творческим развитием молодых архитекторов и всех творческих людей, увлекающихся архитектурой. Комьюнити нацелено на развитие молодых специалистов в области архитектуры.

В 2025 году фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдет в 20-ый раз. В рамках мероприятия в парке появится 13 арт-объектов и инсталляций, отсылающих к городским элементам – от аэропорта до церемониальной площади, а также 26 тематических кэмпов и 5 музыкальных сцен.

Предыдущая статья
Колбаса из лососевых рыб с Камчатки – уникальная кулинарная находка со вкусом моря
Следующая статья
На фестивале «ПроДвижение» на ВДНХ будут представлены ретроавтомобили

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru