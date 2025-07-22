На «Архстоянии 2025» появится кэмп «Задворье» о культуре придомовой среды

При поддержке компании Ortiga Developmentна юбилейном 20-м фестивале «Архстояние 2025» в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области будет представлен кэмп «Задворье» – пространство под открытым небом, призванное переосмыслить культуру среды придомовой территории. Авторами проекта выступила команда Future Architects – сообщество, объединяющее студентов-архитекторов со всей страны.

По словам генерального директора Ortiga Development Станислава Куликова, компания уже второй год подряд поддерживает команду Future Architects в реализации проектов на крупнейшем фестивале ленд-арта России. «Создание условий для реализации профессионализма талантливых кадров – один из приоритетов работы нашей компании. Мы понимаем, что каждый успешный архитектурный и девелоперский проект – это история про синегрию и взаимодействие, в рамках которой объединяются все участники процесса. И один из важнейших атрибутов создания любой качественной архитектуры – как раз талант и энергия, поэтому в этом году мы также решили оказать содействие молодым специалистам в создании их проекта», — рассказал Станислав Куликов.

Главная тема фестиваля в 2025 году – «Мое главное». Территория парка на три дня превратится в «Белый город» — своеобразный мираж, проекцию городской среды с ее характерными атрибутами и учреждениями. Кэмп «Задворье» будет органично отражать одну из главных составляющих городской жизни и станет пространством, где дворовая жизнь выступает полем для наблюдений, воспоминаний и новых связей. Проект позволит погрузиться в атмосферу соседства и сопричастности, где каждый сможет почувствовать себя частичкой микрогорода.

Future Architects – это сообщество, объединяющее студентов-архитекторов со всей страны. Команда занимается творческим развитием молодых архитекторов и всех творческих людей, увлекающихся архитектурой. Комьюнити нацелено на развитие молодых специалистов в области архитектуры.

В 2025 году фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдет в 20-ый раз. В рамках мероприятия в парке появится 13 арт-объектов и инсталляций, отсылающих к городским элементам – от аэропорта до церемониальной площади, а также 26 тематических кэмпов и 5 музыкальных сцен.