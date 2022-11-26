На аукционе для начинающих коллекционеров выставят музейный офорт Рембрандта за 110 тысяч рублей

Офорт «Христос и самаритянка среди руин» Рембрандта Харменса ван Рейна будет выставлен на торги Аукционного дома Клуба коллекционеров графики 26 ноября. Работа голландского живописца с аналогичным сюжетом сейчас находится в собрании фонда Пушкинского музея. Как отметили представители аукционного дома, произведение будет продаваться по рекордно низкой для работы музейного уровня цене - 110 тыс руб.

«Основная миссия нашего аукционного дома - помочь начинающим коллекционерам преодолеть порог входа в коллекционирование с качественными работами по максимально доступным ценам. Мы стараемся для аукционов собирать редкие произведения, художников с громкими именами, договариваемся с владельцами о минимальных ценах. Сейчас купить Рембрандта за 100 тыс - большая удача!», - комментирует Сергей Подстаницкий, историк искусств и сооснователь аукционного дома.

Участникам торгов также предложат приобрести офорт Ивана Шишкина «Мостик» из альбома «60 офортов Шишкина» 1984 года, на создание которого художника вдохновил успех его выставки живописных этюдов. Все оттиски для печати этой серии офортов были сделаны под личным наблюдением самого художника. Эстимейт произведения - 14 тыс руб.

В каталог аукциона также вошел Илья Репин. Выставленная на торги литография «Малашка Деркачивна (Пастушка)» была ​​создана великим живописцем в 1886 году с целью сбора средств для бедных детей. Приобрести ее участники могут за 5 тыс руб.

Перспективным приобретением аукционный дом называет редчайший акварельный лист «Вид Нового Иерусалима» середины 19 века, выполненный известным архитектором Александром Красовским. Его многочисленные постройки во многом сформировали облик Петербурга. Цена на старте - 15 тыс руб.

«В этом собрании мы отводим особое место офортам. С профессиональной точки зрения, это уникальная форма графического искусства, дающая автору творческий простор и возможность продемонстрировать виртуозность рисунка. Здесь: Рембрандт, Шишкин, Крамской, наши современники», - отметил Сергей Подстаницкий.

Аукцион пройдет 26 ноября, посетить торги лично могут все желающие коллекционеры. Мероприятие пройдет в штаб-квартире Аукционного дома Клуба коллекционеров графики - историческом особняке дворян Вишневских.

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