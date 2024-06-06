На благотворительном вечере в Москве собрали более 2 млн рублей на помощь детям

1 июня в московском музыкальном театре «Геликон-Опера» прошел благотворительный вечер Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара. Все средства, вырученные с продажи билетов, а также пожертвования гостей, будут направлены на программу поддержки детей в получении дополнительного образования, которую реализует Фонд.

Главным номером вечера стал шоу-спектакль HELIKON KINGS OF THE DANCE с участием абсолютных чемпионов кубка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках. Одно из выступлений прошло под живое исполнение лауреата Всероссийских и международных конкурсов – скрипача Тимофея Левченко, у которого установлены специальные ортезы. Также на мероприятии выступили резиденты «Jazz-кафе» Антон Румянцев, джазовая певица Мариам Мерабова, битбокс-группа CoffeetimeBand, Vasiliev Groove.

«Спортивный танец – синтез искусства и спорта, он соединяет воедино красоту движений и силу духа, волю к победе. Это продемонстрировали участники выступления – люди с несгибаемым характером, влюбленные в свое дело, не видящие на пути к достижению цели никаких преград. Искренне надеюсь, что этот спектакль вдохновит детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе, воспитанников Инклюзивного центра, поможет им поверить в себя и в свою мечту, убедиться, что при желании и упорстве можно свернуть горы» – отметила сооснователь Фонда Марина Шамара.

«Такие проекты могут вдохновить людей на совершенно новые, хорошие поступки. Возможно, мы, артисты, не можем изменить жизнь людей, но мы способны изменить их отношение друг к другу. Нам всем вместе было очень тепло и комфортно, и если наше тепло передалось людям, то большей награды для артиста не бывает», – отметили Арсен Агамалян и Оксана Васильева, чемпионы мира по бальным танцам, принявшие участие в программе благотворительного вечера.

Одна из целей вечера в музыкальном театре – повышение информированности о благотворительности, ее задачах. Организаторы рассказали о форматах помощи, ее важности в любом объеме и виде. Фонд оказывает ее в разных направлениях с 2021 года.

Марина Шамара, сооснователь Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара

«Мы поддерживаем социально значимые проекты, приносящие пользу, ориентируемся на подъемные по затратам программы. Если на старте все складывается, проект запускается и реализуется», – объясняет президент Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара Вячеслав Катан.

Вечер в «Геликон-Опере» посетили 450 человек. Подготовка к нему была долгой и основательной. Организаторы ориентировались на то, чтобы мероприятие получилось именно таким, каким они его запланировали – полезным, заставляющим задуматься о важных вещах, способным оставить не только яркие впечатления, но и внутреннюю теплоту, которой захочется делиться с окружающими.

На благотворительном вечере добрые дела Фонда не заканчиваются. В числе проектов, над которыми он активно работает – содействие сохранению и развитию традиций высшей школы Российской Федерации путем оказания помощи ведущим вузам страны: поддержка РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина в реализации программы повышения эффективности работы молодых преподавателей, МГИМО – в организации корпоративной стипендии студентам и образовательных грантов на обучение в магистратуре.

Фонд активно принимает участие в реализации знаковых культурных проектов. Став партнером ГМИИ им. А.С. Пушкина Фонд оказывает финансовую помощь на восстановление старинных музыкальных инструментов – двух кабинетных роялей в квартире С.Т. Рихтера.

В конце года при поддержке Фонда в стенах Государственного исторического музея откроется уникальный выставочный проект, посвященный ювелирному искусству, историческому костюму и живописи 18-19 веков.