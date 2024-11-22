На большом воздушном шаре: историю воздухоплавания представили на ВДНХ

21 ноября 1783 года ― важная дата для человечества, потому что именно в этот день началась история воздухоплавания. Жан-Франсуа Пилатр де Розье и Франсуа Д’Арланд совершили полет на воздушном шаре. Они поднялись на высоту 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 километров.

На ВДНХ узнать об истории развития воздухоплавания можно в Центре «Космонавтика и авиация» в разделе «Авиация. Мечты о полете». Посетителям расскажут о создании проекта первого парашюта, махолетов, планеров и воздушных шаров, а также о достижениях первых русских авиаторов и конструкторов. Погрузиться в атмосферу зари отечественной авиации и самолетостроения помогут интерактивные экспонаты.

На выставке «Авиация. Мечты о полете» представлено более 40 макетов отечественных самолетов разных эпох: биплан По-2, который запустили в производство в 1927 году, советский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, первый отечественный пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибия Бе-200 и другие.