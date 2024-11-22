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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваНа большом воздушном шаре: историю воздухоплавания представили на ВДНХ

На большом воздушном шаре: историю воздухоплавания представили на ВДНХ

editor
By editor
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космонавтика и авиация
Центр «Космонавтики и авиации». Фото © пресс-служба ВДНХ

21 ноября 1783 года ― важная дата для человечества, потому что именно в этот день началась история воздухоплавания. Жан-Франсуа Пилатр де Розье и Франсуа Д’Арланд совершили полет на воздушном шаре. Они поднялись на высоту 915 метров и за 25 минут покрыли расстояние в 9 километров.

На ВДНХ узнать об истории развития воздухоплавания можно в Центре «Космонавтика и авиация» в разделе «Авиация. Мечты о полете». Посетителям расскажут о создании проекта первого парашюта, махолетов, планеров и воздушных шаров, а также о достижениях первых русских авиаторов и конструкторов. Погрузиться в атмосферу зари отечественной авиации и самолетостроения помогут интерактивные экспонаты.

На выставке «Авиация. Мечты о полете» представлено более 40 макетов отечественных самолетов разных эпох: биплан По-2, который запустили в производство в 1927 году, советский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, первый отечественный пассажирский реактивный самолет Ту-104, самолет-амфибия Бе-200 и другие.

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