НА БУЛЬВАРАХ МОСКВЫ ОТКРЫЛИСЬ ВЫСТАВКИ ИЗВЕСТНЫХ ФОТОГРАФОВ

На центральных бульварах столицы – Никитском и Гоголевском – открылись выставки известных фотографов Семена Каца и Максима Авдеева. Мастера портретной и репортажной съемок представили свой авторский взгляд на сферу транспортной логистики. В центре их внимания – как необычные экспрессивные индустриальные пейзажи, так и люди, работающие в этой области. Работа над проектом шла больше двух месяцев, а его география охватывает Новороссийск, Новосибирск, Забайкальск, Холмск, Находку, Санкт-Петербург, Карелию, Москву.

Фотограф - Максим Авдеев

До 31 августа на Никитском бульваре можно увидеть больше тридцати портретов, созданные Семеном Кацем. Для проекта «ЛЮДИ ДЕЛА» он создал яркие визуальные образы сотрудников ГК «Дело». В подразделениях компании, разбросанных по всей стране, они занимают самые разные должности. Боцман, картограф, слесарь, юрист, финдиректор – их объединяет увлеченность своим делом. Взрослые и опытные, молодые и пылкие, суровые и ироничные. У каждого героя выставки — свои судьба и характер, но вместе они вдыхают жизнь в тяжёлую технику и строгую логистику. В объективе Семена Каца мы видим истории людей, которые силой своих рук, мысли меняют повседневный ландшафт. Вместе с тем у фотографа получилось создать и коллективный портрет компании. Все работы дополняют небольшие профайлы героев – биографические справки и их цитаты.

На Гоголевском бульваре до 7 сентября проходит выставка «ЛОГИКА ДВИЖЕНИЯ». Три с лишним десятка индустриальных пейзажей Максим Авдеев снял на ключевых объектах ГК «Дело». Терминалы и порты, железные пути и причалы, гигантские силосы, подъёмные краны, многотонные суда и строгая геометрия рядов контейнеров: красота, которую увидел фотограф, не похожа на гламурные стимпанковские образы. Скорее она – о романтике вечного движения, создании маршрутов, благодаря которым Новороссийск и Сахалин становятся немного ближе.

Итогом масштабного художественного проекта стали более 60 портретов и почти 2000 индустриальных пейзажей. Выставка – лишь начало пути. В ближайшем будущем выйдет лимитированное издание фотоальбома «Все грани логистики», в который войдут работы Семена Каца и Максима Авдеева.

СЕМЁН КАЦ

Портретный и документальный фотограф, снимающий предпринимателей и руководителей компаний-миллиардеров из списка FORBES, крупные производственные предприятия, стартапы в сфере НИОКР.

Семёна Каца интересуют темы, связанные с промышленностью, технологиями и наукой. Его умение работать со сложными или недоступными героями, видеть и показывать психологическую глубину в людях с крайне разными биографиями, принесло ему признание на самом высоком уровне.

Среди клиентов Семёна: Forbes, INC Russia, Timeout, Men's Health, WHEELY, Яндекс, British American Tobacco, Московский марафон, Asics, Nike, Правительства Москвы, Татарстана и Мурманской области.

МАКСИМ АВДЕЕВ

В стремлении сделать впечатляющий кадр Максим Авдеев готов забраться со своей камерой хоть в глушь Якутии при 60-градусном морозе, хоть на верхний пролет подъёмного крана. В фокусе его внимания – люди и то, как они взаимодействуют с пространством вокруг, а зона особого интереса фотографа – изолированные удаленные места с тяжелыми условиями для жизни, особенно Арктика.

Максим Авдеев сотрудничает с ведущими российскими и мировыми медиа. Его работы публиковались в Guardian, Spiegel, Das Magazine, Volkskrante, WSJ, Financial Times, Atlantic, BuzzFeed, New Republic, NYTimes, Le Monde, Liberation, Vanity Fair, «Коммерсанте», «Огоньке».

В портфолио фотографа также творческие и коммерческие работы для Nike, Google, Яндекс, KIA, MacDonalds, ТрансОйл, ГПН, adidas, ПИК, Uber, «Норильского Никеля», Сбербанка, Совкомбанка и других крупных мировых и российских компаний.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.