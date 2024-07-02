На Design Day 2050 презентован масштабный исследовательский проект «Правила промышленного дизайна»

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представил уникальный исследовательский проект «Правила промышленного дизайна». Презентация состоялась на конференции Design Day 2050, которую студия проводит в партнерстве с НИТУ МИСИС.

«Правила промышленного дизайна» — масштабная просветительская инициатива, которая окажет влияние на современный российский промдизайн. В течение нескольких месяцев студия 2050.ЛАБ проводила интервью-исследования с известными дизайнерами. Результатом этой огромной работы станет визионерский фильм, его премьера пройдет осенью. А также книга-альбом и серия диджитал продуктов. Миссия проекта – сформулировать не просто правила создания хорошего дизайна, а объяснить самой разной аудитории, что такое промдизайн и зачем он нужен», — отметила генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская.

Участие в съемках приняли 12 евангелистов отрасли – шеф-дизайнер 2050.ЛАБ, Алексей Шаршаков, шеф-дизайнер ТМХ Евгений Маслов, основатель SMIRNOV DESIGN Сергей Смирнов, основатель KARFIDOV LAB Алексей Карфидов, основатель дизайн-студиn ART-UP STUDIO Алексей Кутяев, основатель дизайн-бюро МАСШТАБ Ирина Жданова, основатель SaakyanDesignStudio Святослав Саакян, основатель Wiesel design Глеб Визель, дизайн-директор SberDevices Илья Михайлов, основатель KUZIN MACHINERY Максим Кузин, сооснователь CHE Design School Сергей Хельмянов, основатель студии FORMA Дмитрий Мареев.

На Дизайн Дне прошла премьера тизера фильма и дизайн-диалог, который вызвал дискуссию среди выступающих и аудитории зала. Модератором сессии выступил глава Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

Почетным гостем Design Day стала замруководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Дарья Степанова. Она сказала: «Мы уделяем особенное внимание поддержке промдизайна. Запустили программы повышения квалификации для сотрудников промпредприятий совместно с НИТУ МИСИС и другими крупнейшими образовательными организациями столицы для обучения по направлению «Промышленный дизайн». Существует большая потребность в специалистах, которые могут улучшить дизайн, непосредственно повлиять на сам продукт. С этого года премии «Лучший промышленный дизайн России», проводимой совместно с Минпромторгом РФ и при поддержке Минкультуры РФ, присвоен статус национальной. Призываю всех подать заявку на портале, а участникам Design Day 2050 — успехов в реализации новых проектов».

Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова и генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская вручили дипломы магистрам-выпускникам 2024 года. Алевтина Черникова также выступила с приветственным словом: «Индустрия промдизайна в России динамично развивается. Для удовлетворения кадрового запроса работодателей Университет МИСИС в тесном взаимодействии с бизнес-партнерами актуализирует существующие и создает новые образовательные программы. Так, совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ вуз разработал и реализует междисциплинарную магистерскую программу «Промышленный дизайн и инжиниринг» на стыке инженерии, технологий, искусства. В процессе обучения студенты участвуют в мастер-классах российских и зарубежных дизайнеров, профильных выставках и форумах. Магистранты выполняют реальные проекты для бизнеса, получают патенты на промышленные образцы. Студентам магистратуры поступают предложения о трудоустройстве от крупнейших дизайн-бюро и компаний страны еще до завершения обучения».

В сессии «Первая пятилетка 2050.ЛАБ: как это было, есть и будет» генеральный директор Дарья Топильская рассказала о том, как создавалась и развивалась компания, успехах и актуальных бизнес-задачах студии.

«Центр 2050.ЛАБ появился пять лет назад. За это время мы проделали огромный путь и реализовали около 40 масштабных проектов, получили два патента, запустили магистерскую программу и получили образовательную лицензию. Но самое главное – нам удалось создать самую профессиональную команду в индустрии», — отметила Дарья Топильская.

Шеф-дизайнер Алексей Шаршаков презентовал флагманские проекты дизайн-студии, а директор по развитию Елена Пантелеева рассказала об образовательных и просветительских инициативах.

В сессии «Дизайн для дела» представители бизнеса презентовали кейсы по работе с промдизайном. Директор по продажам лифтового оборудования АО «МЭЛ» рассказал о совместном проекте с 2050.ЛАБ по созданию линеек «Широта» и «Космос». В результате лифт стал полноценным дизайн-объектом, продолжением архитектуры здания.

Бренд-менеджер Spin&Clean Юлия Незнаева подчеркнула важность создания профессионального дизайна товаров народного потребления. С помощью дизайнеров студии 2050.ЛАБ удалось создать востребованные у потребителя объекты, не просто привлекательные внешне, но функциональные, эргономичные, долговечные.

По словам гендиректора компании «ВИТ Медикал» Павла Федорова, для медицинской сферы промышленный дизайн – в первую очередь, удобство применения для разной аудитории. Компания развивает технологическую платформу для лечения ран, и итогом сотрудничества с дизайнерами стала сегментация линейки продуктов. Это повысило интерес потребителей и врачей к продукции предприятия и позволило значительно увеличить продажи.

В питч-сессии представили проекты магистры-первокурсники. Так, Мирра Левашова рассказала о системе регулирования дорожного движения, Матвей Рысьев презентовал портативный 3D сканер, Екатерина Доброва — упаковку для овощей и фруктов, Николай Горбовский — разработку экстерьера внедорожника на базе Lada Niva, а Александра Клюева — робот для перевозки раненых.

Яркой частью Дизайн дня стал финал Всероссийского конкурса цифрового проектирования Design Challenge 2050 — участники в прямом эфире защищали проекты перед жюри.

В международном блоке итальянский промышленный дизайнер Умберто Джираудо выступил с лекцией «Почему дизайн важен». Он отметил ключевые критерии создания успешного продукта.

С приветственными словами на Design Day 2050 выступили президент WDO Томас Гарви, корпоративный директор по дизайну Chery Motors Джеймс Хоуп, замдекана Школы промышленного дизайна Китайской академии искусств Ву Ишен, основатель студии Smirnov design Сергей Смирнов и основатель CHE design school Сергей Хельмянов. Они подчеркнули важность площадки для развития современного российского дизайн-сообщества.

На Design Day 2050 впервые прошла выставка работ студентов НИТУ МИСИС «Смотри дизайн!». Куратор выставки — директор по развитию 2050.ЛАБ, руководитель магистерской программы «Промдизайн и инжиниринг» НИТУ МИСИС Елена Пантелеева. Были представлены проекты из сферы сельского хозяйства, транспорта, общественных пространств и бытовых приборов. Особенно заинтересовали гостей макеты объектов – их можно было посмотреть, подержать и даже воспользоваться. Также на площадке была установлена зона виртуальной реальности, где гости имели возможность погрузиться в разработки 2050.ЛАБ в VR-формате.