На Смоленской набережной отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд» работы Юрия Орехова. Работы проведет победитель открытого конкурса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Победитель открытого конкурса отреставрирует четыре скульптуры и другие элементы композиции «Наука и труд», расположенной на крыше жилого дома Министерства геологии СССР, известном как Дом геологов. Он проведет работы по сохранению объекта культурного наследия в течение 425 дней после подписания контракта», – рассказал Владимир Ефимов.

По словам руководителя столичного Департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, при определении подрядчика особое внимание уделяется квалификации претендентов, наличию у них опыта выполнения аналогичных работ, а также лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия и других документов, подтверждающих необходимые компетенции.

Дом геологов является частью архитектурного ансамбля Смоленской набережной. Он был построен в 1950-е годы в стиле сталинский ампир по проекту архитектора Андрея Ростковского, а в 2019 году признан объектом культурного наследия регионального значения.

Скульптурная композиция «Наука и труд» работы Юрия Орехова расположена на крыше с северо-западной стороны здания. В центре композиции декоративная стенка – аттик, с изображением серпа и молота в картуше (декоративном щите) из «рогов изобилия» с цветами, фруктами и колосьями, цветочных гирлянд и лавровых ветвей, увенчанном пятиконечной звездой. По бокам от аттика – четыре скульптуры мужчин и женщин, по две с каждой стороны.

«Дом геологов на Смоленской набережной – яркий образец жилой застройки середины прошлого века. До настоящего времени он сохранил свой архитектурный облик и по-прежнему остается жилым. Одно из главных украшений одиннадцатиэтажного монументального здания – скульптурная композиция «Наука и труд», расположенная на крыше. За более чем 50 лет аттик и четыре скульптуры, изготовленные из бетона, пришли в аварийное состояние. На их поверхности зафиксированы разрушения, трещины, расслаивание, а металлический каркас подвергся коррозии. По решению мэра Москвы было выделено необходимое финансирование, проведены первоочередные противоаварийные работы, научные исследования, разработан проект по сохранению композиции и вскоре начнется долгожданная реставрация. Специалистам предстоит расчистить, укрепить и докомпоновать скульптуры и аттик на месте, снять силиконовые формы и затем бережно демонтировать их по элементам. Следующий этап – воссоздание в мастерских. После их установят на историческое место», – сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Согласно техническому заданию, подрядчик временно демонтирует скульптуры и картуш, в реставрационных мастерских будут отлиты черновые модели, проведена их докомпановка. После этого скульптуры будут восстановлены в облегченном материале – полимербетоне – и возвращены на крышу здания на подготовленный металлокаркас.

Все работы пройдут под контролем специалистов Мосгорнаследия на основании согласованного проекта и выданного разрешения.

Фото - сайт trip-for-the-soul.ru

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