На федеральной территории Сириус появится новый концертный зал

В праздничные дни и летом в Сириусе проходят музыкальные фестивали, на которые приезжают звезды оперы, балета, исполнительского певческого таланта. Свой концертный зал был просто необходим.

Главный зал будет вмещать 1200 мест, а в проведении внутренних и отделочных работ сложнейшего инженерного и архитектурного сооружения с уникальной акустикой ежедневно задействованы больше 500 строителей.

Это будет лучший зал. Ясухиса Тоёта, всемирно известный акустик, создатель лучших концертных залов, планировал его акустические параметры, чтобы наши зрители имели лучший звук и площадку, которые только могут существовать. В приоритете — не задача открыть его как можно скорее, а работа на качество. Если оно будет страдать, ничего открывать мы не будем. И все наши зрители должны знать, что если что-то задерживается — это ради них, — отметил виолончелист Сергей Ролдугин, вместе с художественным руководителем Образовательного Фонда «Талант и успех» Хансом-Йоахимом Фраем и главным архитектором федеральной территории Андреем Литвиновым проинспектировавший строящийся зал.

Марина АБРАМОВА