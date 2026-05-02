На фестивале «Киномаёвка» рассказали о роли искусственного интеллекта в киноиндустрии

О том, как генеративный искусственный интеллект на сегодняшний день способен эффективно встраиваться в различные этапы производства контента, участникам мастер-класса «Нейросети в кинопроизводстве» рассказал генеральный директор ИИ-продакшна SOZDAV.AI, промпт-инженер, преподаватель Центра кинотехнологий на базе Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова и художник-постановщик первого ИИ-фильма «Чингисхан» Даниил Козлов. По его словам, с помощью ИИ можно анализировать и адаптировать сценарии и диалоги, разрабатывать персонажей, моделировать камеры и свет, создавать трейлеры и презентации будущих кинопроектов для питчинга, тестировать различные кинообразы, костюмы и декорации до начала съёмок и даже проводить нейрокастинги актёров.

«Если уже сейчас не начать использовать возможности ИИ, можно просто остаться за бортом. Развитие искусственного интеллекта уже не остановить. Многие индустрии, в том числе киноотрасль, это заметили и уже взяли на вооружение. Бояться ИИ не надо, а нужно просто использовать его как полезный инструмент, который упрощает многие процессы. К примеру, раньше мы учили старшее поколение пользоваться интернетом и социальными сетями, сейчас каждому нужно учиться работать с различными нейросетями», — говорит эксперт.

На базе Высшей школы креативных индустрий РЭУ им. Г.В. Плеханова совместно с Центром кинотехнологий запущены образовательные интенсивы для студентов, на которых учат использовать искусственный интеллект на всех этапах создания фильмов. По словам декана Дмитрия Котова, потенциал использования ИИ становится всё более актуален у будущих кинопродюсеров, рекламистов, пиарщиков, дизайнеров, маркетологов и других творческих профессий:

«ИИ входит в жизнь стремительно и уже на разных этапах играет действительно очень серьёзную, существенную роль. Первое, что хотелось бы выделить — он очень сильно ускоряет процессы, препродакшен любого кино- и медиапроекта. Если раньше искали какие-то референсы, картинки в интернете, придумывали дрим-каст, подбирали фотографии актёров для него, образы, то сейчас это позволяют сделать возможности ИИ просто моментально. Конечно, это очень сильно сокращает препродакшен, особенно для креативных продюсеров, которые зачастую делают первичную разработку проекта, когда ещё даже команда не собрана. Нет ни художника-постановщика, ни кастинг-директора, ни декораторов, ни реквизиторов. А тебе уже надо представить проект. Вот здесь на помощь приходит ИИ. Он берёт на себя много рутинной работы, но творческие решения всё равно остаются за человеком».