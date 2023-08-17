На Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» представили стендап от робота

С 17 по 21 августа в Крыму проходит пятый юбилейный Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» (проект Росмолодёжи). Он объединил в себе пять событий — одним из них стал фестиваль «Наука как искусство». Первый день, 17 августа, был открыт юмористическим шоу «Технологичный Stand UP». В роли комика выступил робот Виталий (Promobot V.4.)

Каким было прошлое человечества и каким будет совместное будущее, почему так много глупых электронных устройств и как роботам тяжело бороться за свои права — на такие темы рассуждал гаджет-комик. Шутки для этой программы были разработаны профессиональным стендап-комиком.

Размышляя о преимуществах электронного передвижения, робот перешел к презентации «умного» электроскейтборда Futurion. Разработку представил выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Чесноков. Такой электротранспорт решает проблему безопасности: специальный дисплей показывает, какая сейчас скорость и количество заряда. В Futurion встроена стильная подсветка, которая выполняет роль ходовых световых приборов и делает скейтборд узнаваемым. В основе — умный контроллер, позволяющий управлять скейтбордом беспроводным способом: с помощью эргономичного джойстика, либо смартфона. Контроллер умеет останавливать скейт, если человек спрыгнет. Кроме того, Futurion имеет защиту от влаги и пыли.

Вместе с Максимом над устройством работали молодые инженеры из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического Университета (СПБГМТУ). Идея была признана лучшей на конкурсе «Студенческий стартап» в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

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