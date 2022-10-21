НА ФЕСТИВАЛЕ «ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ» СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ»

Фильм-портрет о двух выдающихся артистах балета, вынужденных на неопределенный срок отойти от дела своей жизни из-за разрыва ахиллова сухожилия. По роковому стечению обстоятельств Мария Александрова и Владислав Лантратов получили эту травму практически одновременно, она – на репетиции, он – во время спектакля. Причем с Марией это произошло уже второй раз. Сначала травма приковала их к костылям и больничным койкам, а затем дала импульс к проявлению невероятной силы воли. Нередко артисты балета и спортсмены ставят крест на своей карьере после таких травм, но герои фильма не сдаются. Поддерживая друг друга, партнеры в жизни и на сцене пытаются преодолеть «временные ограничения», чтобы вернуться к творчеству.

Съёмки проходили с весны 2019 до начала 2020 в России, Германии, Франции и Англии. Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ.

Громкий хлопок, боль, беспомощность и неизвестность. Так часто описывают ощущения и последствия разрыва ахиллова сухожилия. Восстановиться после такой травмы очень сложно и не всегда удается. «Временные ограничения» — это интимное документальное наблюдение за Марией Александровой и Владиславом Лантратовым, знаменитой балетной парой, во время их восстановления после коварной травмы.

Мария Александрова и Владислав Лантратов

Одна из самых красивых и известных пар мирового балета. Мария была принята в балетную труппу Большого театра в 1997-м году, Владислав – в 2006-м. С тех пор она стала прима-балериной и народной артисткой РФ, а он – премьером балетной труппы и заслуженным артистом РФ. Гастролируя по всему миру, они снискали большую международную славу и признание. Их история любви началась с травмы Марии в 2013-м году, когда произошел ее первый разрыв сухожилия. По сей день они остаются опорой друг для друга в жизни и в профессиональной деятельности.

Владислав Лантратов:

– После того, как Мария получила травму, с которой уже сталкивалась до этого, я понял, что эту историю обязательно надо снимать – это уникальный случай. Во-первых, ради моральной поддержки, чтобы Мария вдруг не расслабилась и не поддалась какой-то депрессии, а во-вторых, конечно же, чтобы запечатлеть процесс восстановления. Балерина столь высокого уровня борется со столь сложной травмой. Хотелось запечатлеть все, от момента травмы до полного возвращения профессиональной формы и выхода на сцену.

В начале было непросто привыкать к тому, что рядом с тобой все время находятся человек и его камера. Все, что с тобой происходит, пока ты в таком уязвимом состоянии, «сохраняется». По ходу изменений в собственных возможностях, по мере решения поставленных врачами и реабилитологами задач, которые необходимо было решать по мере заживления ноги, нас больше стало заботить, что мы делаем, как мы ходим, как продвигается восстановление. Тогда уж о присутствии камеры мы забыли, все стало естественно.

Мария Александрова:

– Сначала я контролировала собственные телодвижения, первое время совсем немногочисленные, но потом все увеличивающиеся. Еще пыталась контролировать, как там существует Влад, потому что понимала, что мне в чем-то проще – я хотя бы знаю, какой будет ход событий. А Влад проходил все это впервые, и мне хотелось, чтобы он все перенес как можно легче и быстрее. После истории с бездомным, которая приключилась, когда мы были совсем ограничены в движениях, я о камере забыла напрочь: я поняла, что от нас зависят только наши маленькие шажочки, а все остальное – нет.

Андрей Денисов:

– Два уникальных артиста оказались в уникальной, причем драматической, ситуации — было совершенно очевидно, что это история для кинокамеры. Мы к тому времени давно дружили с Машей и Владом, я искренне переживал за них и сразу предложил им заняться съемками фильма. Они поддержали эту идею, более того, по словам Влада, у него были похожие мысли, он тоже понимал уникальность ситуации. Причем снимать нужно было сразу и без заранее понятного результата, опираясь только на медицинский “график”: операция, гипс, костыли, первые шаги, восстановительные процедуры, и так далее до выхода на сцену. Но в апреле 2019-го, когда Маша и Влад были еще на костылях и мы провели первые съемки, о выходе на сцену никто не загадывал.

Так что роль продюсера «Временных ограничений» стала естественным продолжением человеческих отношений с героями фильма.

Ксения Гапченко – режиссер

Ксения Гапченко — продюсер и режиссер авторского документального кино. Проходила обучение в Школе документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Уварова, а также во многих европейских кинолабораториях. Продюсерский дебют Ксении — документальный фильм режиссера Маруси Сыроечковской «Как спасти мертвого друга» — был отмечен многочисленными наградами, среди которых специальное упоминание на фестивале Vision du Reel, участие в специальной программе Международного Каннского кинофестиваля и выдвижение на премию Европейской киноакадемии.

Андрей Денисов и Егор Одинцов – продюсеры

Андрей Денисов — профессиональный журналист, чья карьера начиналась в 1990-х в знаменитом общественно-политическом еженедельнике «Московские новости», а затем была связана с ежедневной газетой «Время новостей». Будучи редактором и обозревателем в сфере экономики и политики, Андрей заинтересовался жизнью музыкального театра: ряд его публикаций на рубеже 2000-10-х был посвящен административному и творческому обновлению Большого театра. После ухода из журналистики в сферу консалтинга этот интерес перерос в человеческие и творческие отношения со многими деятелями культуры. Одним из важных проектов Андрея стало издание романа известного ленинградского кинорежиссера Виктора Соколова «Цесаревич и балерина» (“Время”, 2018), где он выступил редактором авторской рукописи.

Егор Одинцов — российский кинопродюсер, активно участвующий в развитии фестивального движения в России. Генеральный директор и сооснователь кинокомпании «Арк Пикчерс», учредитель Фонда поддержки и развития еврейского кино «Ковчег». Основатель и генеральный продюсер Московского еврейского кинофестиваля. Член гильдии продюсеров России. Продюсер фильмов «Свидетели» реж. Константин Фам (2018), «Конференция» реж. Иван И. Твердовский (2020), «Призрачно-белый» реж. Мария Игнатенко (2022), «Первый Оскар» реж. Сергей Мокрицкий (2022) и др.

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