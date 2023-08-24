На фестивале «Шаг к кино» представят киновселенную Кира Булычева «Хронос»

Культурный центр ЗИЛ возрождает проект ЗИЛ.КИНО и приглашает на первое — и сразу масштабное — событие нового сезона — фестиваль, приуроченный ко Дню российского кино, который будет проходить 27 августа с 12:00 до 21:00.

Фестиваль «Шаг к кино» — отличный способ быстро погрузиться в киноиндустрию под руководством профессионалов.

Вас ждут кинопоказы с обсуждением — кинематографическая вселенная Кира Булычева «Хронос», короткометражный фильм «Мамины шпильки» с режиссером и сценаристом фильма Татьяной Федоровской и актером Яковом Белорусовым; творческая встреча с создателями сериала «Френдзона» — победителем премии Realist Web Fest — 2022.

Genesis International Film Festival (GIFF) представит программу лучших короткометражных фильмов. Гости смогут проголосовать за лучший фильм, послушать лекции от экспертов из мира кино, задать вопросы спикерам и познакомиться с другими гостями в перерывах.

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