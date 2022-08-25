На фестивале «Славянское подворье» выступят коллективы из регионов России и муниципальных образований Подмосковья

28 августа на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск в 11.00 начнется XIII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье».
В фестивале примут участие 17 коллективов из 9 регионов России: Тверской, Ярославской, Астраханской, Калужской, Владимирской, Рязанской, Воронежской, Тульской, Магаданской областей и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья.
На главной сцене пройдет гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса «Троицкие обереги», проводимого Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова. Хедлайнеры фестиваля – ансамбль народной музыки «Ватага» г. Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца «Садко» Московской областной филармонии.
13 тематических подворий учреждений культуры городского округа Подольск на Славянской улице организуют для взрослых и детей игры и развлечения, аттракционы, аэроконструкции и карусели. Также посетителей ждут блюда национальной кухни, уха, более 20 видов барбекю, выпечка, десерты и чай из самоваров. А на сковороде диаметром 2 метра будет приготовлена жареная картошка с грибами.
В 13.00 на Певческом поле в большой хоровод встанут как взрослые, так и самые маленькие гости праздника. Всех детей за участие угостят пирогом. Музейный квартал и зона Централизованной библиотечной системы представят познавательные экспозиции и выставки, проведут конкурсы, викторины и мастер-классы.
Гостям будут предложены бесплатные прогулочные экскурсии по усадьбе «Дубровицы». Новыми элементами программы станут выставка этнокостюма и молодежное пространство «Бочка».
Завершится праздник ярким файер-шоу.
Организаторы фестиваля – Министерство культуры и туризма Московской области, администрация городского округа Подольск, РОО «Московское областное музыкальное общество», Государственный Российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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