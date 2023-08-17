На «Флаэртиане» будут представлены 27 фильмов ФПРК

Во внеконкурсную программу Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» вошли фильмы-победители первого конкурса «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК): «Водяная» (реж. Вилюра Исяндавлетова), «Жизнь Макара Явункодэ, путника из рода Дальних Людей» (реж. Иван Кривогорницын), «Миры на Байкале. 15 лет спустя» (реж. Владимир Марин), «Признание» (реж. Владимир Пономарев, Алексей Лагерев), «Профессия: рабочий» (реж. Валерий Шеховцов), «Солнце в силе. Время действовать» (реж. Илона Вашкелите), «Трогательные технологии» и «Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова), «Сибирский цех: Современное искусство» (реж. Владимир Ботуров), «Арт-Калининград!» (реж. Наталия Калёнова-Ахметова), «Для чего эти стены?» (реж. Лидия Филиппова), «Балалайка 2.0» (реж. Руслан Махмуд-Ахунов и Владимир Бучинский), «Евдокимыч, или Как лечить оленя» (реж. Елена Кабанова и Андрей Тимощенко), «Коллекционер» (реж. Сергей Климов), «Коми Ми» (реж. Илона Гайтян), «Ленчик на высоте» (реж. Дарья Осипова), «Перейти Байкал» (реж. Анастасия Емельянова), «Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов), «Птицы и люди науки» (реж. Елена Туринцева), «Хранитель древности» (реж. Фатима Золоева), «Нити основы» (реж. Ярослав Лобачёв), «Опытным путем» (реж. Владимир Головнев, Никита Аниськин, Павел Тихонов, Олеся Епишина), «Действуй» (реж. Дарья Артюшкова).

Ранее стало известно, что фильмы «Король бакланов» (реж. Дарья Разумникова), «Фельдшер в отпуске» (реж. Татьяна Ложникова) и «Live in Любимово» (реж. Алексей Романов) вошли в программу национального конкурса «Флаэртианы». Также в фестивальную программу студенческого конкурса вошел фильм ФПРК «Ящерка» (реж. Екатерина Драчева).

Напомним, что Фонд поддержи регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) запустил новый конкурс документальных проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных современным региональным трендам. Прием заявок проходит до 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru. Общий бюджет на производство фильмов составляет, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет с 15 по 21 сентября 2023 г. в Перми. В программе заявлено 20 картин о буднях медиков, учителей и людей искусства в российских регионах. Победитель национального конкурса получит «Малый Золотой Нанук» и денежный приз.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.