На форуме «Новый вектор» обсудили инструменты продвижения документального кино

III форум «Новый вектор» прошёл 26-27 июня в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре. Организатор – Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Участие в мероприятии приняло более 120 представителей отечественной киноиндустрии из более чем 20 регионов РФ. Свои приветствия участникам направили президент России Владимир Путин, министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

«Отмечу большую, содержательную работу Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, который оказывает организационную и творческую помощь в производстве документальных фильмов, в реализации востребованных инициатив, направленных на развитие отечественной киноиндустрии», – подчеркнул Владимир Путин в своем обращении.

Председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына сообщила на пленарной сессии, что с 2026 года фонд, наряду с документальными фильмами, начнет поддерживать производство игровых короткометражных кинолент. Таким образом организация может стать Институтом развития короткометражного кино.

Кроме того, генпродюсер ФПРК, режиссер Элла Тухарели заявила, что со следующего года фонд выделит субсидию в размере 15 млн рублей на маркетинговое продвижение неигрового кино с целью проложить путь к широкому прокату в кинотеатрах страны.

«Авторский док делает нас осмысленнее. Наш слоган – смотри настоящее, потому что мы хотим сформировать нацию, которая думает», – подчеркнула Тухарели.

Напомним, что главной темой форума в этом году стал прокат документального кино. Этой проблеме и были посвящены дискуссии двухдневной программы мероприятия.

Режиссёр Иван Соснин, выступая на сессии «Поддержано ФПРК: что дальше?», констатировал необходимость авторам фильмов не «отключаться» после их создания, а встречаться со зрителями, участвовать в отраслевых мероприятиях, спецпоказах, фестивальном продвижении и т.д.

Спикеры сессии «Неокупаемый прокат: зачем документальные фильмы показывают в кинотеатрах?» подчеркнули необходимость детальной работы с целевой аудиторией. По мнению Алексея Рязанцева, генерального директора кинокомпании «Каро Премьер», чувствовать своего зрителя необходимо в особенности документалистам, потому что как правило, док не несет в себе универсальной истории.

«Людей, которые хотели бы посмотреть документальное кино, на самом деле много. Зрители устают от мейнстрима и проявляют интерес к жизни обычных людей, таких, как они сами», – отметил участник дискуссии.

Роман Исаев, член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров, основатель и руководитель кинопрокатных компаний АВК’PRO/RSP, добавил, что у дока пока нет понятной аудитории, потому что зритель «либо не знает, либо не хочет смотреть» этот жанр кино.

«Себестоимость сеанса на данный момент составляет в среднем пять тысяч рублей, то есть чтобы выйти в ноль, кинотеатру нужно привлечь на показ 10-12 зрителей. Меньше – это убыток. <…> Те документальные фильмы, которые имеют хорошие сборы в прокате, содержат в своем смысловом центре некий бренд: бренд автора данного фильма, бренд бесподобной российской природы и т.д. <…> Если за доком нет бренда, за ним никто не пойдет. В этом и заключается проблема регионального кино – у этих фильмов в большинстве своем нет бренда», – резюмировал эксперт.

Спикеры затронули вопрос популяризации документального кино в обществе. Режиссер Сергей Дебижев обозначил в своем выступлении ряд конкретных предложений, включая введение в школах уроков кинематографа и создание списков документальных фильмов, обязательных для просмотра учащимися средних школ.

Необходимость популяризации дока среди молодёжи обсудили также спикеры сессии «Партизанский маркетинг: как продвигать кино, когда нет денег?».

Генеральный директор Культурного Агентства Антон Новицкий обратил внимание на то, что новое поколение зрителей требует новых форматов использования маркетинговых схем в кино, которые существенно отличаются от инструментов прошлых десятилетий:

«“Партизанский маркетинг” в нынешней ситуации – это не реклама за бесплатно, а использование нестандартных форматов, превращение зрителя в участника и работа с локальным контекстом».

Любопытную деталь в процессе продвижения научно-популярного кино отметила Юлия Киселева, режиссер, сооснователь Лаборатории научного кино 2.0. В рамках продвижения одной из научно-популярных кинолент, выяснилось, что основную ее аудиторию составляют те, кто любит авторское документальное кино, а не те, кто интересуется наукой.

Спикеры сессии «Документальное кино vs онлайн-платформы и сетка вещания: кто даст фильму шанс “выстрелить”»?» рассказали о наиболее ярких документальных проектах, представленных на онлайн-платформах, и принципах, по которым пополняется их фильмотека.

Продюсер по документальным проектам Okko Владимир Тодоров рассказал о сформированной внутри компании «азбуке русского зрительского дока», где «А» – это актуальность, «Б» – «будорага» (что в этом проекте будет будоражить зрителя), «В» – визуал, «Г» – глубина проработки истории, «Д» –динамика или темпоритм.

«Зритель современной платформы смотрит по 20-25 сериалов в год и он не делит контент на документальный и игровой, а руководствуется лишь одним вопросом – даст ли ему тот или иной фильм нужный набор эмоций или нет? И если зритель начинает скучать, он сразу завершает просмотр. Это значит, что этот контент не подходит и нам, потому что нам важно, чтобы зритель не только нажал кнопку Рlay, но и досмотрел фильм до конца», – пояснил представитель Okko.

Мари Рено, шеф-редактор Службы документальных фильмов телеканала «Россия», подняла проблему ограниченных возможностей телевидения для трансляции дока.

«Платформа более свободна в выборе проектов, нежели телеканалы, потому что каждый из телеканалов работает в собственной повестке, которая ограничивает тематику. К примеру, на “Россия-1” перестали выходить фильмы-портреты, потому что, как определило руководство, для этого есть телеканал “Культура”, хотя мы и понимаем, что это разные аудитории. К сожалению, сейчас на телевидении нет такого слота документального кино, который бы позволял транслировать его в желаемом объеме», – поделилась представитель «Россия-1».

Философскую составляющую в повестку форума в этом году внес Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИК им. С.А. Герасимова, выступивший модератором сессии «Открытый разговор: зачем снимать документальное кино?». Вместе со спикерами он пытался определить предназначение дока и нащупать грань между реальностью и вымыслом в кинематографе.

О значении кинофестивалей в продвижении документального кино и особенностях фестивальной аудитории рассуждали спикеры сессии «Фестивали как альтернатива проката документального кино» вместе с модератором – Андреем Апостоловым, программным директором кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest», педагогом.

В заключительный день форума прошел Питчинг проектов документального кино в стадии завершения или завершенные проекты (для поиска дистрибьюторов и онлайн-платформ). Продюсерам ТВ и онлайн-платформ, кинопрокатчикам и руководителям отечественных кинофестивалей были представлены девять проектов из Москвы, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Тюмени.

Победителями питчинга стали проекты: «Постановка смыслов» (Александр Андронов, Антон Белоусов, г. Нижний Новгород); «Инстинкт» (Филипп Устинов, г. Красноярск); «Пылающий горизонт» (Дмитрий Колобов, Алексей Южаков, г. Тюмень). Добавим, что почти все проекты вызвали практический интерес у экспертов, которые продолжили обсуждение их реализации в кулуарах форума.

В рамках мероприятия также прошла презентация 60 новых фильмов, созданных при поддержке ФПРК. Новые кинопроекты представила Ирина Шаталова, руководитель Кинолаборатории полного цикла ФПРК, ведущий продюсер фонда, основатель Международного кинофестиваля «Докер», кинооператор.

Кроме того, в дни работы форума проходили открытые кинопоказы документальных фильмов, снятых при поддержке ФПРК в разные годы. Зрителями стали не только участники форума, но и посетители музея «Новый Иерусалим».

В ФПРК отметили, что озвученные на форуме инициативы будут систематизированы и проработаны в ближайшее время.