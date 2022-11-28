На форуме «Цифровой алмаз» в Якутии прошло две анимационные сессии

25 ноября в Якутске стартовал форум «Цифровой алмаз» – экспертная площадка для популяризации передовых российских продуктов и решений в сфере IT.

В рамках форума прошла сессия «Развитие анимации в регионах. Лучшие практики», участие в которой приняла Альбина Мухаметзянова, генеральный директор анимационной компании «ЯРКО». Также среди спикеров выступили Борис Машковцев, директор студии «Союзмультфильм», Олег Марков, генеральный директор «Национальной вещательной компании «Саха», Кирилл Максимов, руководитель проекта «Факультет Анимации» Университета «Синергия», Анна Борисова, директор по маркетингу «Tundra animation» и Александра Дубовская, директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» г. Хабаровск, руководитель проекта «Анимационный кластер Хабаровского края».

Спикеры обсудили особенности работы в современных реалиях, дали практические советы с чего стартовать начинающим студиям и уделили особое внимание анимационному производству в регионах.

«В мае прошлого года компания «ЯРКО» вошла в состав холдинга «Газпром-Медиа» с одним брендом в портфеле – анимационным сериалом «Дракоша Тоша». Нас было 11 человек на старте. Но мы построили грандиозные планы, поэтому первым делом я начала расширять команду. Сегодня в ярком коллективе более 100 специалистов. Уже в первый год мы запустили в разработку и производство 10 анимационных проектов в разных жанрах и форматах для аудитории от 0 до 12 лет. В ближайших наших планах – запустить три новых бренда – «Дракошия», «Улётная доставка!» и «Тикабо». Верим, что зритель полюбит наши сериалы так же, как и мы», – отметила Альбина Мухаметзянова, генеральный директор анимационной компании «ЯРКО».

Сразу после сессии состоялся итоговый этап трека «Сохранение культурного наследия через новые технологии» Арктической стартап-экспедиции. В рамках демо-дня курса по анимации прошла защита творческих проектов перед жюри. Было представлено 11 авторских идей, над которыми участники работали в течение двух месяцев. За это время под руководством опытных наставников авторские проекты прошли большой путь от задумки до концепции, готовой побороться за призовой фонд.

«Участники представили очень разноплановые проекты, у каждого был особенный подход к презентации. Тематика была посвящена сохранению культурного наследия, и выступающие показали, насколько долгоиграющей может быть эта история. Концепции начинающих авторов подчеркнули актуальность развития региональной анимации, ее колорит, многогранность, и что это может быть не один, не два, и не три проекта, а целая волна, которая будет посвящена именно теме северного народа. Отмечу, что у жюри не было сомнений в выборе победителей. Я вручила приз от организаторов за третье место Ренаре Федосеевой, которая придумала художественный мультфильм стиле digital-fashion про виртуального блогера «А-Сия», – рассказала Альбина Мухаметзянова, член жюри демо-дня.

Модератором обеих сессий выступила Екатерина Архипова, руководитель направления по связям с общественностью анимационной компании «ЯРКО».

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