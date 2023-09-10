Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке.

На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в котором будут представлены все полки, плейлисты пользователя и рекомендации, которые есть в его профиле МТС Music. В этом разделе на телевизорах Android TV пользователь сможет воспроизвести музыку так же, как и через мобильное приложение МТС Music.

Чтобы воспроизвести музыку через KION на телевизоре, необходимо авторизоваться в профиле на телевизоре, перейти в раздел «Музыка» и выбрать нужную композицию или плейлист. При воспроизведении на экране будет отображаться название композиции и обложка альбома.

Сейчас МТС Music — третий по доле рынка российский стриминговый сервис. В каталоге МТС Music насчитывается 65 миллионов треков. Кроме того, контент обновляется каждую неделю, и новые релизы добавляются на главную страницу.

За месяц трафик от сервиса музыки на KION составил 500 тысяч минут. Возвращаемость в музыку в KION составляет 10%.

«Не у всех дома есть bluetooth-колонка, но иногда возникает желание послушать музыку “вслух” — например, во время занятия домашними делами. По нашим исследованиям, такая потребность есть у 20% пользователей онлайн-кинотеатров. Телевизор, предназначенный для озвучивания помещения — понятный и привычный источник звука для большинства пользователей. Но сделать музыку просто доступной без наушников на большом экране для нас было мало, мы также хотели обеспечить бесшовный клиентский опыт — сохранить всю персонализацию и создать максимально похожую и привычную среду», — поясняет CPO онлайн-кинотеатра KION Станислав Журавлев.

«В современно мире источники прослушивания музыки не ограничиваются только одним ресурсом. Сервис МTС Music уже существует в виде веб-версии на компьютерах, приложениях на смартфонах, а также доступен для использования в iOS CarPlay и Android Auto. Мы рады интегрироваться в KION на Android TV и выйти к большой аудитории пользователей, которые предпочитают слушать музыку дома на своих телевизорах», — прокомментировал руководитель продукта МТС Music Максим Петровский.

Новая функция доступна всем пользователям подписки KION + Premium. Для пользователей, у которых нет подписки Premium, KION позволит получить доступ к музыке на Android TV с помощью специального QR-кода. Сейчас раздел «Музыка» доступен на Android TV, в дальнейших планах — интегрировать его на другие большие экраны.

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