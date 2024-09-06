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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка Театра на Бронной

editor
By editor
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На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка Театра на Бронной

На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка, приуроченная новому театральному сезону Театра на Бронной.

В Москве состоялась церемония открытия выставки Театра на Бронной в рамках проекта «Бульвар искусств». Это событие посвящено старту нового театрального сезона в театре.

В экспозиции под открытым небом представлено 30 стендов, которые знакомят с историей театра, процессом большой и кропотливой работы по реставрации здания на Малой Бронной – в 2022 году театр стал лауреатом конкурса «Московская реставрация» за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. На выставке также представлены сцены из знаковых спектаклей, афиши и информация о текущем репертуаре театра и готовящихся премьерах.

В церемонии открытия выставки приняли участие актеры Театра на Бронной – Григорий Верник, Елизавета Базыкина, Дмитрий Гурьянов, Василиса Перелыгина и другие актеры театра.

«Экспозиция знакомит москвичей и гостей столицы с историей Театра на Бронной, с нашей деятельностью, которая всегда тесным образом связана с городом и вносит яркие краски в культурную атмосферу Москвы. Мы только что начали театральный сезон. Будем рады видеть вас в театре!», — поделился актер Театра на Бронной Григорий Верник.

«Выставка на Гоголевском бульваре затрагивает историческое прошлое Театра на Бронной, рассказывает о том, что представляет собой театр сегодня. Хочется, чтобы посетители экспозиции вдохновились и пришли к нам на спектакли – чтобы уже вживую увидеть постановки», — прокомментировала Елизавета Базыкина.

Выставка организована совместно с Библиотекой искусств им. А.П. Боголюбова, Библиотекой-музеем «Дом А.Ф. Лосева» и Экологической палатой России в рамках проекта «Русская классика: театральный сезон на литературном бульваре» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставку на Гоголевском бульваре можно посмотреть до конца сентября, далее экспозиция переместится на Страстной бульвар.

На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка Театра на Бронной

На Гоголевском бульваре в Москве открылась выставка Театра на Бронной

Фото предоставлены пресс-службой Театра на Бронной для АртМосковии

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