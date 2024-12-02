На IV Конгрессе молодых ученых обсудили новый вектор развития киноиндустрии

IV Конгрессе молодых ученых — ключевое событие 2024 года в рамках Десятилетия науки и технологий состоялось с 27 по 29 ноября на федеральной территории Сириус. В Конгрессе приняли участие более 7000 участников из почти 40 стран мира.

Конгресс нынешнего года выступил крупнейшей площадкой для диалога между ведущими представителями научного сообщества и креативным сектором реальной экономики. Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум представила на IV Конгрессе молодых ученых сессии, продвигающие в научной среде креативную повестку и формирующие условия для использования высокотехнологичных проектов, новаторских идей и разработок молодых ученых в секторе креативных индустрий. Благодаря этому значительный акцент был сделан на кинопроизводство. Сессия «Kinotech: новый вектор развития киноиндустрии» открыла релевантное направление стратегически важными вопросами о новых вызовах и возможностях, создаваемых современными технологиями в кино, уровне развития технологичных инструментов кинопроизводства, состоянии рынка отечественного программного обеспечения, оборудования и кадров, этике применения продуктов искусственного интеллекта как нового, зарождающегося субнаправления аудиовизуального контента. Модератором сессии выступил основатель студии виртуального производства XOVP Юрий Ярушников.

Безусловный фокус внимания дискуссии «Kinotech: новый вектор развития киноиндустрии» был направлен на область генеративной графики, создаваемой с помощью различных продуктов искусственного интеллекта. Основные тезисы, единогласно поднятые и принятые спикерами формировались вокруг необходимости этического регулирования искусственного интеллекта и важности выработки стратегии экологичного применения:

Этики со стороны человека – осознанное применение и обучение нейросетей;

Этики самой нейросети – формирование норм, в том числе со стороны государственного и законодательного регулирования;

Этики хранения данных, созданных с помощью нейросетей.

Павел Перегудов, генеральный директор ООО «Студия Проспект»; креативный продюсер, основатель международного конкурса MyFilm48, подсветил важность нейросетей как трансформационного инструмент для киноиндустрии, который уже служит для оптимизации различных процессов производства. Однако, ключевым вызовом текущего времени является дефицит кадров, квалифицированных промт-инженеров, способных грамотно работать с генерацией контента.

«Было очень приятно пообщаться с коллегами в кругу молодых ученых, потому что в этом коллективе, в этой синергии, могут рождаться новые технологические проекты, изобретения, которые будут двигать индустрию развлечений в будущее», — прокомментировал Павел Перегудов.

Одно из ключевых важных стратегических направлений дискуссии «Kinotech: новый вектор развития киноиндустрии» – синергия искусства и технологий, стык научных, технических и креативных областей. В рамках этой темы Алексей Храмцов, руководитель направлений Центра технологий «Метаверса», ПАО Сбербанк презентовал решения в создании медиаконтента и рассказал о новом хабе технологичного производства в области визуальных эффектов и иных технологий, который создается сейчас на базе киностудии «Мосфильм». «Новый вектор развития кинопроиндустрии – вектор объединения. Новый кластерный подход к формированию экосистемы технологий и инструментов на базе AI способствует росту конкурентоспособности российского рынка и рождению прогрессивных проектов», — поделился Алексей Храмцов.

Александр Гофман, руководитель центра «Креатех» МГТУ им. Н. Э. Баумана представил направление подготовки «универсальных» инженеров – кадров, которые способны взаимодействовать с новыми кинопроизводственными инструментами, обеспечивать работу с аппаратно-программным комплексом в креативных индустриях.

«Креативная индустрия изменила подход к техническому образованию. На данной стадии прогрессивных изменений в кино в частности — очень важно заложить инженерное ядро. Правильно начать импортозамещать устройства и программное обеспечение. Именно поэтому основная цель «Креатеха» — создание централизованного R&D центра», — прокомментировал Александр Гофман.

Подтвердил важность научного подхода к созданию контента Алексей Замыслов, Режиссер, сценарист, ООО «Анимационная студия Воронеж». Анимационная студия на собственной платформе и уже более 20 лет создает программные продукты в области анимации, которые востребованы на данном рынке и другими флагманскими российскими студиями.

«Безусловно, технологии в сфере анимации нельзя рассматривать без развития направления исследований и разработок (R&D). В связи с санкциями зарубежное программное обеспечение стало недоступно. При поддержке РФРИТ наша студия создала «Анимационную 3D платформу», это современное отечественное решение, которое позволяет собирать 3D сцены, разрабатывать внешний вид, включая создание 3D волос персонажам, эффективно освещать и визуализировать 3D сцены. Но для создания 3D контента требуются еще порядка 5 модулей (анимация, риггинг, динамика персонажей, спецэффекты, композитинг), реализация комплекса которых позволит создавать 3D контент без зависимости от зарубежного ПО на качественном современном уровне», — рассказал Алексей Замыслов.

Активное обсуждение в блоке заняла сфера фиджитал — в которой слияние виртуального с реальным является безусловным трендом. Никита Букреев, CEO SensoryLAB, исследователь психологии запахов и мультисенсорного восприятия в своем докладе отдельное внимание уделил исследованию активности психофизиологии в восприятии контента, рассказал про зарождающееся движение Smell-O-Vision – ароматической повествовательной линий.

«Единство сенсорных паттернов – это путь погружения человека. Кросс-модальное взаимодействие со зрителем может происходить благодаря различным методам воздействия на органы восприятия человека, в том числе — через одорирование произведений» — прокомментировал Никита Букреев.

Важность донесения смыслов в том числе и посредством всего арсенала нового технологичного производства – основной фокус доклада Дмитрия Белосохова, генерального продюсера АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева», основателя детско-юношеской киноплатформы «Киносферум», киношколы «Ты кадр». Дмитрий обозначил необходимость создания экологичного и прогрессивного контента для детей 6-18 лет.

«С одной стороны я был крайне впечатлен новейшими разработкам и способностями ИИ в рамках медиа…, с другой стороны еще больше насторожен в том, что этим всем нужно начать управлять и контролировать! И обязательно пустить это все в создание светлого будущего. Когда мы не занимаемся инженерингом добра-автоматически происходит инженеринг зла. И если не мы…, то как показывает сегодняшний день…, обязательно будет против нас!» — поделился Дмитрий Белосохов.