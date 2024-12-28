На Иви состоялась премьера новогоднего эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго»

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера новогоднего эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго». Впервые российский зритель увидил популярного турецкого актера Бурака Озчивита в главной роли отечественного проекта. В преддверии Нового года герой Бурака подготовит подарки для Марины и ее подруг и покажет, как найти счастье в самый волшебный день года.

Второй эпизод сериала «Я к тебе надолго» выходит в новогодние каникулы и напомнит всем, как важно заботиться о здоровье в разгар зимнего веселья. Герою Бурака Озчивита предстоит познакомиться с не совсем классическими методами лечения простуды, которые знакомы с детства каждому россиянину.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством «Я к тебе надолго» занимается BAR Production. Режиссером выступает Карен Захаров, авторами сценария стали Мария Богданова и Дарья Сойфер.

Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.