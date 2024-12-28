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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноНа Иви состоялась премьера новогоднего эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго»

На Иви состоялась премьера новогоднего эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго»

editor
By editor
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бурак-озвичит
Фото © онлайн-кинотеатр Иви

В онлайн-кинотеатре Иви состоялась премьера новогоднего эпизода романтического скетчкома «Я к тебе надолго». Впервые российский зритель увидил популярного турецкого актера Бурака Озчивита в главной роли отечественного проекта. В преддверии Нового года герой Бурака подготовит подарки для Марины и ее подруг и покажет, как найти счастье в самый волшебный день года.

Второй эпизод сериала «Я к тебе надолго» выходит в новогодние каникулы и напомнит всем, как важно заботиться о здоровье в разгар зимнего веселья. Герою Бурака Озчивита предстоит познакомиться с не совсем классическими методами лечения простуды, которые знакомы с детства каждому россиянину.

Вместе с онлайн-кинотеатром производством «Я к тебе надолго» занимается BAR Production. Режиссером выступает Карен Захаров, авторами сценария стали Мария Богданова и Дарья Сойфер.

Марина очень любит проводить свободное время за просмотром сериалов, особенно турецких. В один прекрасный день исполняется ее самое сокровенное желание, и на пороге квартиры появляется Бурак Озчивит — знаменитый актер и, по совместительству, герой любимых сериалов. Бурак покажет Марине, как можно смотреть на проблемы под новым неожиданным углом, а главное, научит ее быть счастливой в любых обстоятельствах.

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