На канале «Киноужас» представят триллер с яркой ролью Билли Боба Торнтона «Гризли»

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На канале «Киноужас» — мастерский американско-канадский триллер с яркой ролью Билли Боба Торнтона «Гризли».

Аляска, наши дни. В местном лесном заповеднике находят разорванные в клочья фрагменты человеческих тел. Жители уверены, что эти убийства — дело рук огромного гризли-людоеда, чья ярость неутолима. Только двое смельчаков, братья Роуэн и Беккет, способны противостоять хищнику. Мужчины очень разные: один бывший преступник, недавно вышедший из тюрьмы, второй — шериф, посвятивший себя заботам о немой девушке. Вместе со своими подружками они отправляются в небольшое путешествие, которое вскоре превратится в кровавый ад. Смогут молодые люди спастись?

Где? «Киноужас». Когда? 13 июля, 20:15.

Фото – kinopoisk.ru

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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