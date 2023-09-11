На курорте Роза Хутор продолжается фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Крупнейшие российские онлайн-кинотеатры KION, Okko, Premier, START, Wink, Иви и Кинопоиск представляют свои главные сериальные и кинопремьеры нового сезона. Гости и зрители голосуют за представленные в программе проекты в официальном приложении фестиваля.

В четвертый день работы состоялись показы:

ПЯТЬ КОПЕЕК (Premier)

Комедийное роуд-муви расскажет о веселых приключениях скромной альтруистки в долгах, авантюрного ухажера, меркантильной телеведущей, финна-хоккеиста, наивного полицейского, афериста, азартного бизнесмена и его трусливого, но безотказного племянника, которых объединила идея о поиске давно утраченного золота.

Сериал представили: заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов, режиссер Александр Назаров, актеры Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, продюсер Роман Атанесян.

ЗОЛОТОЕ ДНО (Иви)

После смерти Алексея Градова, владельца крупнейшего строительного холдинга страны, его наследники вступают в борьбу с бывшим чиновником за миллиардное состояние. Противостояние возглавляет отец Градова – «Дед», патриарх семьи, основавший этот бизнес в 90-е, но отошедший от дел. Он намерен сохранить компанию привычными методами, однако дети и жены почившего олигарха строят свои планы: в погоне за наследством, они готовы отбросить все принципы и разорвать не только врагов семьи, но и друг друга. Сомневаясь в долговечности своего бизнеса, «Дед» берет в союзники любовницу погибшего сына и по совместительству бывшего финансиста компании – Надежду. После смерти Градова наследники немедленно вышвырнули ее из холдинга, и теперь она готова на все, чтобы отомстить.

Сериал представили: продюсеры Вадим Соколовский и Илья Бурец, креативные продюсеры Инна Оркина-Сэксте и Данила Ипполитов, режиссер Илья Ермолов, актеры Игорь Гордин и Виктория Маслова.

ЦИКАДЫ (Кинопоиск)

Антон и Алина, Марк и Соня, Алекс и Катя – вчерашние школьники, которые только начинают жить по-взрослому, влюбляются, мечтают, строят планы на будущее, пока не случается страшная трагедия на вечеринке. Теперь им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн. Подростки растеряны и напуганы, а родители задаются вопросом: а хорошо ли они вообще знали своих детей?

Сериал представили: режиссер Евгений Стычкин, шоуранер Александра Ремизова, продюсер, директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук, продюсер Станислав Довжик, актеры Григорий Верник, Софья Аржаных, Алена Бондарчук, Анна Завтур.

ЧУВСТВА АННЫ (Кинопоиск)

Простая работница пермской шоколадной фабрики начинает слышать голоса внеземных цивилизаций…

Фильм представили: режиссер Анна Меликян, исполнительница главной роли Анна Михалкова, продюсеры Екатерина Кононенко и Дмитрий Литвинов.

Гости четвертого дня фестиваля «Новый сезон»: Анна Михалкова, Анна Меликян, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Равшана Куркова, Алена Михайлова, Владимир Яглыч, Светлана Камынина, Александра Ремизова, Виктория Маслова, Софья Лебедева, Артем Ткаченко, Марьяна Спивак, Михаил Вайнберг, Анастасия Меськова, Антон Малышев, Сабина Ахмедова, Мария Мацель Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, Григорий Верник, Софья Аржаных, Екатерина Стеблина, Матвей Лыков, Денис Власенко, Екатерина Кононенко, Александр Назаров, Илья Ермолов, Инна Оркина-Сексте, Иван Добронравов, Григорий Калинин, Сергей Годин, Алена Бондарчук, Мария Янычева, Анна Завтур и другие.

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