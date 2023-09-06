На «Ленфильме» стартовала вторая сессия лаборатории «Ленфильм-дебют-2023» 

На «Ленфильме» начинается второй учебный блок «Ленфильм-дебюта-2023». Лаборатория запустилась на киностудии в июне. Напомним, в рамках нее режиссеры и сценаристы десяти отобранных проектов в течение полугода разрабатывают свои дебютные сценарии под руководством ведущих российских кинематографистов.

Первая сессия прошла в июне и длилась пять дней. За это время студенты приняли участие в семинарах Марины Разбежкиной, Любови Борисовой, Алексея Попогребского, Всеволода Коршунова, Николая Хомерики, Олега Сироткина, и получили рекомендации для дальнейшей доработки своих историй.

В перерыве между учебными сессиями участники занимались проектами самостоятельно. Также у каждого была возможность получить индивидуальную консультацию куратора. К старту новой учебной недели студенты придут уже со вторыми драфтами своих сценариев.

Второй учебный блок открылся встречей с режиссером и куратором Лаборатории – Максимом Пежемским, которая будет посвящена зрительскому кино и комедии. Кроме того, участников ждут семинары c Алексеем Германом, Натальей Кудряшовой, Ольгой Хлебниковой, Аглаей Чечот, а также с главным редактором киностудии «Ленфильм» Андреем Апостоловым, и практические занятия с мастерами курса.

Всего в программе Лаборатории предусмотрены три очные учебные сессии, которые проходят в Санкт-Петербурге на киностудии «Ленфильм». После сентябрьского блока участники продолжат самостоятельно работать над своими проектами под руководством кураторов.

Заключительная сессия пройдет в декабре. Сразу после нее состоится финальный питчинг, где будут представлены десять готовых к производству проектов – перед представителями Министерства культуры РФ, российских кинокомпаний, онлайн-платформ и фондов поддержки кино.

Руководитель Лаборатории-2023 – редактор Александра Васнецова, которая совместно с продюсером Десиславой Медковой также выступает мастером курса. Кураторы: Бакур Бакурадзе, Любовь Борисова, Дмитрий Дьяченко, Александр Велединский, Наталья Кудряшова, Максим Пежемский, Алексей Попогребский, Андрей Прошкин, Анна Пармас и Николай Хомерики.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.