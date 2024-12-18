На Литрес эксклюзивно представили аудиоверсию мультсериала «Цветняшки»

Книжный сервис Литрес и анимационная студия Platoshka выпустили аудиосериал «Цветняшки». Теперь юные зрители смогут наслаждаться аудиоверсиями серий, чтобы проводить больше времени с любимыми персонажами, не заставляя родителей беспокоиться о времени, проведенном перед экранами.

«Цветняшки» – это развивающий сериал-мюзикл для малышей. Он создан командой аниматоров, музыкантов, педагогов, которых объединяет любовь к маленьким зрителям и желание сделать их пребывание перед экраном полезным, увлекательным и безопасным. На разноцветных страничках волшебного альбома капелек Цветняшек живут главные герои сериала – Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них вовлекает малыша в интерактивные сюжеты, направленные на интеллектуальное, сенсорное, социальное, физическое, музыкальное и художественное развитие. А взрослым подсказывает, как провести совместный досуг с ребенком, предлагая идеи для развивающих игр и творчества.

Теперь слушать «Цветняшек» можно в любое время и в любом месте – в машине, в очереди или в метро. Это отличная возможность развивать воображение и креативность ребенка без увеличения экранного времени. Аудиосериал идеально подойдёт для прослушивания перед сном или во время поездок и позволит провести время с пользой.

Для родителей это не только способ развлечь детей, но и возможность обогатить их опыт: слушая увлекательные истории, они смогут развивать слух и внимание, что особенно важно для детей с трудностями восприятия.

Аудиоверсия мультсериала будет доступна в коллекциях по 10 серий от разных персонажей «Цветняшек», охватывая эпизоды первого-второго сезона и третий сезон в едином бандле. Кроме того, для прослушивания будут доступны отдельные новогодние коллекции по пять серий.