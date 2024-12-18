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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На Литрес эксклюзивно представили аудиоверсию мультсериала «Цветняшки»

editor
By editor
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Цветняшки

Книжный сервис Литрес и анимационная студия Platoshka выпустили аудиосериал «Цветняшки». Теперь юные зрители смогут наслаждаться аудиоверсиями серий, чтобы проводить больше времени с любимыми персонажами, не заставляя родителей беспокоиться о времени, проведенном перед экранами.

«Цветняшки» – это развивающий сериал-мюзикл для малышей. Он создан командой аниматоров, музыкантов, педагогов, которых объединяет любовь к маленьким зрителям и желание сделать их пребывание перед экраном полезным, увлекательным и безопасным. На разноцветных страничках волшебного альбома капелек Цветняшек живут главные герои сериала – Цыплёнок Пи, Волчонок У, Лисёнок Айяяй, Котёнок Мур и Зайчонок Скок. Каждый из них вовлекает малыша в интерактивные сюжеты, направленные на интеллектуальное, сенсорное, социальное, физическое, музыкальное и художественное развитие. А взрослым подсказывает, как провести совместный досуг с ребенком, предлагая идеи для развивающих игр и творчества.

Теперь слушать «Цветняшек» можно в любое время и в любом месте – в машине, в очереди или в метро. Это отличная возможность развивать воображение и креативность ребенка без увеличения экранного времени. Аудиосериал идеально подойдёт для прослушивания перед сном или во время поездок и позволит провести время с пользой.

Для родителей это не только способ развлечь детей, но и возможность обогатить их опыт: слушая увлекательные истории, они смогут развивать слух и внимание, что особенно важно для детей с трудностями восприятия.

Аудиоверсия мультсериала будет доступна в коллекциях по 10 серий от разных персонажей «Цветняшек», охватывая эпизоды первого-второго сезона и третий сезон в едином бандле. Кроме того, для прослушивания будут доступны отдельные новогодние коллекции по пять серий.

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