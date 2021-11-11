На ЛитРес эксклюзивно выходит аудиокнига «Преступление и наказание» в озвучке Сыендука

К 200-летию Федора Достоевского в крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ ЛитРес выходит аудиокнига «Преступление и наказание» в озвучке популярного блогера, автора канала SNDK, переводчика и актера озвучивания Димы Сыендука. Его голос известен широкой аудитории по анимационному сериалу «Рик и Морти». Релиз аудиоверсии произведения состоится в рамках кампании по переосмыслению творчества классика для поколения Z — КИБЕРДОСТОЕВСКИЙ. Предзаказ на «Преступление и наказание» на ЛитРес открыт с 11 ноября. Книга создана совместно с издательством Inspiria Audio.

11 ноября исполняется 200 лет со дня Рождения Федора Михайловича Достоевского. В честь юбилея писателя проект по популяризации чтения среди поколения Z ЮФ запустил кампанию по переосмыслению творчества великого автора для молодой аудитории — КИБЕРДОСТОЕВСКИЙ. В ее рамках известный блогер Дима Сыендук специально для ЛитРес озвучил аудиоверсию романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Теперь голосом культовых «Рика и Морти» и популярных роликов в YouTube заговорят Родион Раскольников, Соня Мармеладова и другие герои произведения писателя. Главная цель основателей проекта ЮФ — разрушить стереотип о чтении как о скучном и обязательном занятии, сделав его таким же модным, как гейминг, просмотр видео на YouTube и прослушивание подкастов.

Для Димы Сыендука работа над аудиоверсией книги «Преступление и наказание» стала дебютной. Блогер записывал ее на протяжении месяца. Этот опыт стал для него совершенно новым, несмотря на то, что он достаточно давно работает в озвучке — его голосом говорят персонажи легендарного мультфильма «Рик и Морти».

«Это мой первый опыт в озвучке книг, и для меня огромная честь начать с великой классики, известной во всем мире. Мне самому было очень интересно, что из этого получится. При записи аудиокниги я старался обособить каждого персонажа разной подачей и интонациями, представляя в голове экранизацию в духе мрачного аниме-сериала типа «Психопаспорта». «Преступление и наказание» раскрывает разные взгляды на мир и поднимает огромное количество моральных вопросов. Действие происходит в Петербурге середины XIX века, но описываемые события вполне могли произойти в любом месте и в любом времени. Это делает книгу понятной для осознанных читателей любого поколения из, пожалуй, почти любой точки земного шара», — рассказывает Дима Сыендук, автор канала SNDK, блогер, переводчик и актер озвучания.

Аудиокнига, как и бумажная версия от издательства «Эксмо», имеет необычное оформление в виде киберпанк-обложки от иллюстратора Ани Лычагиной. На ней изображены мчащаяся на байке Соня Мармеладова и Родион Раскольников с фэнтезийным топором-секирой, внешним видом напоминающий героя манги.

Неоднократно экранизированное произведение Федора Достоевского, которое включено в обязательные программы российских ВУЗов и школ, повествует о преступлении и наказании, любви и отчаянии — поступках и чувствах молодого человека, решившегося на убийство. Культовый роман, впервые опубликованный в 1866 году, продолжает оставаться одним из самых востребованных произведений русской классики. Согласно данным ЛитРес, самыми популярными книгами автора у пользователей сервиса за последние пять лет стали романы «Идиот», Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы».

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