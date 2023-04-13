На LIVE Арене прозвучали уДачные хиты на стихи Михаила Гуцериева!

8 апреля на сцене новой московской концертной площадки «LIVE Арена» состоялся главный музыкальный праздник весны — концерт «Удачные песни». Зрители насладились выступлениями любимых артистов и зарядились праздничным весенним настроением.

В концерте «Удачные песни» прозвучали тринадцать песен на стихи прославленного поэта Михаила Гуцериева: «По камням по острым» Филиппа Киркорова, «Я буду твоя» Таисии Повалий, «Я жду звонка» Стаса Михайлова, «Я бросил жребий» Дениса Клявера, «Твои глаза маренго (ChinKong Remix)» Николая Баскова, «Виноват, прости» Руслана Алехно, «Я счастливая» Натальи Гордиенко, «Безумная» Зары, «Голодная любовь» Славы, «Виктория-вестница» Артура Руденко и Виктории Алешко, «Далеко» Арсения Бородина, «Наше счастье одно на двоих» Алёны Ланской и «Нас толкает за рамки любовь» Максима Олейникова. Все композиции кропотливо создавались совместно с такими известными композиторами, как Виктория Кохана, Сергей Ревтов, Виктор Дробыш, Дарья Кузнецова, Алексей Романоф, Олег Шаумаров, Андрей Мисин, Тимофей Леонтьев и другими.

12-й год подряд слушатели и звезды самой душевной радиостанции страны «Радио Дача» традиционно встретили новый весенний сезон одной большой и дружной компанией на концерте «Удачные песни». Арена была переполнена невероятной атмосферой тепла и радости. Лучшие артисты нашей страны подарили гостям концерта мгновения счастья, исполнив свои новинки и самые популярные песни. У слушателей и звёзд «Радио Дача» есть традиция: прежде чем отправиться за город жарить сочный шашлычок, высаживать рассаду и принимать солнечные ванны, они встречают весну одной большой и дружной компанией на концерте «Удачные песни».

После концерта артисты поделились своими впечатлениями о сотрудничестве с поэтом Михаилом Гуцериевым, рассказали об эмоциях от выступления и своих планах на весну и лето 2023 года.

«Песня «Безумная» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Дарьи Кузнецовой – это красивая баллада о большой любви. Был очень красивый номер, и я надеюсь, что зрители телетрансляции получат удовольствие», — поделилась обворожительная Зара.

«Я жду звонка» очень красивая песня, у неё особый музыкальный код. В истории героя песни прослеживается понятная мужская позиция. В моём исполнении песня обрела вторую жизнь. Была дилемма: исполнить её в быстром или медленном темпе. И чем больше я её пою, тем чаще понимаю, что именно такая её жизнь. Я думаю, у песни будет долгая жизнь!» — откровенно рассказал Стас Михайлов.

«Потрясающая песня «Далеко», которая свежо прозвучала на огромной LIVE Арене, появилась в определённый период моей жизни. Я счастлив! Современная, музыкальная, с гениальными стихами и замечательным смыслом. Впереди лето — много работы: концерты, выступления, репетиции, переезды из города в город. Я в приятном шоке», — эмоционально рассказал Арсений Бородин.

«Я фанат стихотворений Михаила Сафарбековича. Это замечательный автор! Иногда я сравниваю поэзию Гуцериева с творчеством Сальвадора Дали. Читая его стихи, у меня в голове рисуются образы Дали. Я написал несколько песен на стихи Михаила Гуцериева. «Нас толкает за рамки любовь» — это первая песня, которая появилась на свет. Надеюсь, слушателям и зрителям она нравится. Каждый стих, каждая фраза цепляет. Она самобытна, плотный сгусток информации в каждой строчке. Так сложилось, что именно на эти стихи музыка сама полилась. Мне удалось рассмотреть её в самом стихотворении, она там заложена», — поделился впечатлениями автор музыки и исполнитель Максим Олейников.

«Женское счастье настолько многогранно, что каждое исполнение песни «Я счастливая» открывает его новую грань. Зрители в зале подпевали, а это большое счастье для артиста! На сцене получился красивый номер с балетом «TODES»: 4 пары — 4 разные истории любви, которые прочувствовали композицию через призму граней взаимоотношения мужчины и женщины. Очень жду лето. Хочется поехать с ребёнком на море, съездить за город, отключить телефон и почистить разум», — рассказала счастливая Наталья Гордиенко.

«Я исполнила песню «Наше счастье одно на двоих». Для меня это глобальная, масштабная работа. Стихи Михаила Гуцериева — это произведение искусства. Песня о счастье, доброй, чистой, светлой любви. Режиссёры концерта предложили идею сделать из сцены райский сад Эдем: огромные розовые деревья были продолжением видеоряда. Я могу с уверенностью сказать: «У меня самый красивый номер!» — поделилась грациозная Алёна Ланская.

Большая премьера песни состоялась в рамках концерта «Удачных песен». Впервые на самой грандиозной концертной площадке «LIVE Арене» прозвучала песня «Виктория-вестница» в исполнении заслуженной артистки Белоруссии Виктории Алешко и исполнителя шансона по-русски Артура Руденко.

«Композиция «Виктория-вестница» на стихи Михаила Гуцериева и музыку Андрея Мисина очень нежная, воздушная. Эта песня о чём-то неземном, о чувствах, которые всегда хочется испытать. Мне кажется, что у нас с Артуром Руденко получилось передать задумку авторов. Я из Белоруссии и для меня это первое выступление в России, на такой большой и чудесной сцене в LIVE Арене», — растрогалась Виктория Алешко.

«Красивая поэзия, романтичная музыка, невероятная Виктория Алешко! У нас получилась очень трогательная песня, которая создаёт весеннее настроение. А нотки саксофона придают определённый шарм, интимный окрас. Хорошие дуэтные песни не только наполняют сердца людей светлыми чувствами, но и соединяют разных музыкантов, что даёт особенную энергию. Спасибо «Радио Дача» за приглашение на этот концерт», — поделился Артур Руденко.

Концерт «Удачные песни» смотрите на телеканале ТВЦ, о дате и времени сообщим дополнительно.

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