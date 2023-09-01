На медиаплатформе «Смотрим» открылся большой образовательный раздел СМОТРИМ В ШКОЛЕ

Более 5 000 часов профессионального образовательного контента собраны в новом специальном разделе СМОТРИМ В ШКОЛЕ https://smotrim.ru/vshkole для всех, кто хочет узнать что-то новое и прокачать собственные знания. В специальную подборку вошли лучшие образовательные проекты телеканалов: «Россия 1», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», а также радиостанций «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России» и «Радио Культура» и Государственного Телерадиофонда.

Вне всякого сомнения, познавательные передачи и подкасты, лекции и аудиокники, документальные фильмы и обучающие уроки такого беспрецедентно высокого качества будут интересны и полезны не только детям, но и взрослым.

Весь контент раздела разбит на 4 основных блока:

Видеолекции – это документальные фильмы и сериалы, а также необычные образовательные эксперименты по основным школьным предметам: история, литература, русский язык, математика, физика, химия, биология, география, иностранные языки. Здесь, например, можно попробовать выучить за 16 часов английский, португальский или китайский языки, разобраться в теории струн, узнать, правда ли Пушкин видел карету с телом Грибоедова, и как этот эпизод повлиял на склонного верить в суеверия поэта, а также многое другое.

– это документальные фильмы и сериалы, а также необычные образовательные эксперименты по основным школьным предметам: история, литература, русский язык, математика, физика, химия, биология, география, иностранные языки. Здесь, например, можно попробовать выучить за 16 часов английский, португальский или китайский языки, разобраться в теории струн, узнать, правда ли Пушкин видел карету с телом Грибоедова, и как этот эпизод повлиял на склонного верить в суеверия поэта, а также многое другое. Подкасты также разбиты на тематические блоки: история, естествознание, культура и искусство, литература и язык. Здесь можно вникнуть в суть конкретных вопросов в самых разных областях. Например, погрузиться в древний мир героических богатырей или послушать рассказы о самых ярких, спорных и известных личностях Средних Веков, а еще – понять, из чего состояла жизнь тайных сообществ, с их секретными встречами, церемониями, уставами и клятвами: кто их создавал и как они влияли на ход мировой истории.

также разбиты на тематические блоки: история, естествознание, культура и искусство, литература и язык. Здесь можно вникнуть в суть конкретных вопросов в самых разных областях. Например, погрузиться в древний мир героических богатырей или послушать рассказы о самых ярких, спорных и известных личностях Средних Веков, а еще – понять, из чего состояла жизнь тайных сообществ, с их секретными встречами, церемониями, уставами и клятвами: кто их создавал и как они влияли на ход мировой истории. Внеклассное чтение – актуальный раздел для тех, кто прекрасно провел лето, но так и не успел прочитать весь список внеклассного чтения. В этом разделе все аудиокниги разбиты по классам, и теперь даже самый нерасторопный ученик сможет по пути в школу надеть наушники, прослушать произведения классиков и стремительно наверстать упущенное.

– актуальный раздел для тех, кто прекрасно провел лето, но так и не успел прочитать весь список внеклассного чтения. В этом разделе все аудиокниги разбиты по классам, и теперь даже самый нерасторопный ученик сможет по пути в школу надеть наушники, прослушать произведения классиков и стремительно наверстать упущенное. Викторины – это самая нескучная проверка собственных знаний. Как звали сыновей Павла I? Что такое конвекция? В каком виде спорта вручается «Стальной ангел»? Какие три империи завершили своё существование после Первой мировой войны? Что такое изохорный процесс? Кто написал «Гроздья гнева»? Эти и другие интересные вопросы из школьной программы задает радиослушателям Игорь Ружейников в популярной викторине «Кот ученый. Ведь что-то помню!» Теперь записи всех вышедших выпусков доступны в разделе СМОТРИМ В ШКОЛЕ.

Смотреть и слушать весь контент раздела СМОТРИМ В ШКОЛЕ можно совершенно бесплатно в приложении «Смотрим» на смартфонах и планшетах, на большом экране на телевизорах SMART TV, а также на сайте https://smotrim.ru/

Материалы раздела постоянно обновляются и дополняются, также планируется создание удобного онлайн-расписания, в котором пользователи смогут составить собственную программу саморазвития из предложенных материалов.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.