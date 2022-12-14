На международной премии #МыВместе Мэри Ян презентовала песню «Мать Россия Моя»

5 декабря на сцене Манежа состоялся грандиозный концерт и вручение премии в рамках форума «Мы вместе», в котором приняли участие Лариса Долина, SHAMAN, Мэри Ян, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, Антон Токарев и другие артисты.

Они дарят свои силы, заботу и любовь, не требуя ничего взамен. Творят добро, потому что не могут иначе. В нашей стране помогать другим — это образ жизни для очень многих. В их честь, в Москве, в День Волонтера, состоялся грандиозный форум. Форум объединил участников общей идеей – «Партнерство ради общих целей». На торжественном мероприятии выступил президент Российской Федерации В.В. Путин и ряд государственных деятелей.

Яркая певица Мэри Ян закрывала концерт премьерой песни «Мать Россия Моя».

«Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене. Каждого, из присутствующих здесь сегодня, объединяет одна большая цель - беречь свою Страну, любить её бескорыстно и по-настоящему, чествовать наших героев и Родину. Об этом моя песня», - говорит Мэри Ян.

«Официальный релиз песни "Мать Россия Моя" состоялся немного позднее, 9 декабря, на всех цифровых площадках. Сами того не подозревая, мы выпустили композицию в День Героев Отечества. Иначе, как Судьбой - это не назовёшь. Спасибо всем патриотам, кто смотрит и думает с нами в одном направлении. Вместе - мы сила!», - рассказал продюсер Дэн Ян.

Мэри Ян не собирается останавливаться на достигнутом и уже в конце декабря презентует новогоднюю песню в свойственном только ей уникальном стиле и манере исполнения.

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