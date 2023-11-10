На Международной выставке-форуме «Россия» прошел показ обладателя Гран-при конкурса постановок проекта Знание.Театр

9 ноября в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся показ спектакля — обладателя Гран-при конкурса на лучшую постановку по пьесе Гульнары Искалиевой «Трудный экзамен». Конкурс постановок проходил в рамках Всероссийского просветительского проекта Знание.Театр Российского общества «Знание». Свою адаптацию современной пьесы в павильоне №57 «Россия — моя история» представил театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова.

«От всей души поздравляю коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств, носящего имя нашего великого композитора Умара Тхабисимова. Ребята стали лучшими из лучших, эту оценку они получили от нашего уважаемого экспертного совета, в который вошли выдающиеся представители из мира культуры и искусства. Наши молодые артисты из Адыгеи доказали, что нет ничего невозможного. Можно поставить спектакль в своем регионе, а потом показать его на одном из самых главных событий для всей нашей страны. Уверен, что именно с таким ощущением должен жить каждый молодой человек в России: мечтайте, действуйте и достигайте своих целей. Все обязательно получится», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Театральный коллектив Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У.Х. Тхабисимова показал яркий и интересный спектакль, не испугавшись альтернативного прочтения пьесы. В роли художественного руководителя финальной постановки «Трудный экзамен» выступил руководитель Открытого театрального пространства «Арт-платформа» Дмитрий Бикбаев. Он совместно с педагогами проекта помог ребятам подготовиться к выходу на сцену и адаптировать постановку под новую площадку.

Само мероприятие началось с торжественного награждения коллектива — обладателя Гран-при. Заслуженную награду вручил заместитель генерального директора по управлению проектами Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Получить приз на сцену вышла руководитель творческого коллектива и преподаватель Анастасия Сиюхова. Она поблагодарила Российское общество «Знание» за уникальную возможность для театрального коллектива из региона стоять здесь, на сцене в Москве, и за тот колоссальный опыт, который получили ребята во время всего пребывания в столице, где для них была организована обширная образовательная программа.

Поддержать юных артистов из Адыгеи пришел ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Заславский, который возглавил экспертный совет конкурса постановок Знание.Театр. Именно экспертный совет определил не только победителя конкурса, но и лауреатов, и четырех обладателей специальных номинаций. Он отметил, что на конкурс было подано много хороших работ: и классические постановки, и очень интересные решения, вокруг которых в экспертном совете разгорелись настоящие споры. Но эти споры были не о том, хороший это спектакль или плохой, а о том, как можно постараться наградить всех ребят, подготовивших такие разные интерпретации одной пьесы.

Также на мероприятии присутствовал и другой член экспертного совета: художественный руководитель Театра на Бронной, режиссер Константин Богомолов. Он подробно рассказал о совместных планах с Российским Обществом «Знание», генеральным партнером образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», которая открылась 4 ноября на ВДНХ.

«Знание.Театр — проект не только просветительский, но и творческий. В рамках проекта проходит множество мастер-классов, и слушатели получают картину того, что такое театр, что такое искусство актера, какие сопутствующие профессии существуют. И в рамках проекта прошел очень хороший конкурс, который помогает людям, стремящимся попробовать себя в театральном искусстве, понять сам процесс и получить обратную связь от зрителей и экспертов. Здорово понимать, что культура самодеятельного театра в России, который только делает первые шаги на уровне школ, вузов, очень высокая — и с этим можно поздравить всех нас!» — отметил режиссер, художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Обладатели Гран-при не только получили шанс выступить в Москве в рамках грандиозного исторического события, но и стали частью активной просветительской программы, которую Общество «Знание» подготовило совместно с московскими театрами и творческими вузами. В первые дни в Москве они смогли побывать на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые и послушать лекцию Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой. Также ребята пообщались с представителями культурного сообщества Открытого театрального пространства «Арт-платформа», посмотрели репетиции Школы-студии МХАТ, познакомились с артистами Московского академического театра Сатиры и посетили постановку этого театра по пьесе Александра Островского «Лес».

Visited 1 times, 1 visit(s) today