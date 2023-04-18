На московской платформе «Город идей» запустят проект к 95-летию Парка Горького

На столичной платформе «Город идей» началась регистрация участников проекта «Парк Горького». Он приурочен к юбилею — в августе культурной площадке исполнится 95 лет. Направить свои предложения по наполнению событийной программы парка можно будет с 18 по 20 апреля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Приглашаем москвичей поделиться идеями, связанными с повседневной жизнью Парка Горького: организацией детского отдыха, проведением лекций, экскурсий и спортивных занятий. Заодно каждый сможет предложить варианты сувенирной продукции в честь предстоящего юбилея», — сказала Наталья Сергунина.

У горожан также будет возможность присоединиться к тематическим обсуждениям, посвященным музыке в парке, достопримечательностям, работе летнего кинотеатра и инфоцентра, а на заключительном этапе — проголосовать за понравившиеся идеи. Лучшие предложения участников будут реализованы.

Платформа «Город идей» появилась в 2014 году. С ее помощью жители делятся своими инициативами по развитию Москвы в самых разных сферах — от предпринимательства до благоустройства дворов и парков. Уже реализовано 44 проекта, посвященных электронным сервисам, культуре, здравоохранению, транспорту, предпринимательству. При этом можно не только принимать участие в проектах, но и круглосуточно делиться инициативами в разделе «Предложить идею».

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