На Московском урбанистическом форуме преподаватели МГПУ расскажут, чему подростков может научить город и проведут интеллектуальные игры

С 12 августа по 10 сентября в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) примут участие преподаватели Московского городского педагогического университета (МГПУ). Эксперты ведущего педагогического столицы выступят с серией лекций и проведут ряд практических занятий на различных площадках форума, которые помогут участникам увидеть город новыми глазами и обрести полезные навыки для жизни в современном мегаполисе.

Уже 12 августа в ходе мастер-класса «Подростки в музее: проектируем образовательное событие» Анастасия Белолуцкая и Григорий Гурин расскажут о результатах исследования отношения подростков к музеям и роли музеев в образовании. Также будет продемонстрирована модель образовательного события для подростков. В конце мастер-класса участники смогут спроектировать свое событие для этой аудитории.

16 августа в своей лекции «Образовательная урбанистика: чему и как может научить город» Анастасия Россинская раскроет тему использования городского пространства в обучении. Это необычный и инновационный подход, который заинтересует всех, кто связан с образованием и городской средой.

17 августа запланирован актуальный мастер-класс «Стресс-менеджмент для родителей мегаполиса», который проведут Наталия Шевелева и Лариса Носова. Они поделятся техниками, способными помощь родителям в большом городе справляться с перегрузками и сохранять внутренние ресурсы. На мастер-классе можно будет почерпнуть практические навыки по восстановлению сил и профилактике стресса.

На следующий день с докладом выступит Надия Тюрина. Ее лекция называется «Медиаобразовательная концепция формирования инклюзивной культуры в экосистеме городского вуза». На примере тематических фильмов лектор продемонстрирует возможности медиаинструментов в образовательной и социальной деятельности.

На 2 сентября намечен сразу целый блок мероприятий МГПУ. Пройдут две важные лекции. Первая - «Развитие и воспитание ребенка в современном мегаполисе». Ее прочтет Олеся Югова. Лектор расскажет о том, как не растеряться родителям в мире стереотипов и информационного шума, как вырастить ребенка здоровым и успешным. Вторая лекция 2 сентября - «Сделаем среду города доступной своими руками». Это практическая мастерская, которую проведут Надежда Полякова, Ольга Соколова и Варвара Олешова. Они расскажут о проблемах образования и социализации слепоглухих детей, о том, как сделать город доступнее для них.

8 сентября состоятся мастерская по социальной урбанистике, где Светлана Черненькая проанализирует представления студентов о будущем облике Москвы и лекция «Качество городской среды и образовательный процесс» от Александра Ткаченко. Он рассмотрит связь города и образования.

В заключительные дни форума, 9 и 10 сентября, запланированы интеллектуальные игры от МГПУ. Это командный квиз об истории Москвы, который проведет Анна Козлова. А также исторический кроссворд, подготовленный Татьяной Апостоловой. Участие в играх - отличный способ проверить свои знания о городе. По мнению организаторов, программа от МГПУ даст Форуму необходимую академическую составляющую, а гостям возможность получить экспертные знания по самым разным аспектам урбанистики, городского пространства и образования.

Напомним, что самый масштабный в своей истории двенадцатый МУФ проходит на таких крупных площадках столицы, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. Преподаватели Московского городского прочитают лекции и проведут мероприятия в Зарядье, на площадке, которая считается визитной карточкой форума.

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